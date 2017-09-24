Втрачений портрет пензля Рубенса знайшли через 400 років

Копирайт изображения ВВС Image caption Шедевр Рубенса виявили через століття

Картину легендарного фламандського живописця XVII століття Пітера Пауля Рубенса знайшли в несподіваному місці через 400 років після його створення.

Полотно Рубенса, на якому зображено герцога Бекінгема, ідентифікував доктор Бендор Ґровнер, ведучий програми "Втрачені шедеври" на телеканалі BBC Four.

Роками картина зберігалась в колекції музеїв Глазго, її навіть виставляли публіці в музеї-садибі Поллок-хаус.

Але перефарбування портрета і столітній бруд на ньому змушував музейників думати, що це копія з оригіналу, зроблена іншим художникам після смерті автора.

Директор Будинку Рубенса в Антверпені Бен ван Бенеден також визнав справжнім цей портрет.

Копирайт изображения ВВС Image caption Портрет герцога Бекінгема відреставрували

Доктор Ґровнер зауважив: "Можливість виявити портрет ключової фігури британської історії пензля одного з найбільших художників, які коли-небудь жили, захоплює".

Девід Макдональд, голова Благодійної організації Glasgow Life, заявив: "Не дивно, що ми в захваті від картини Рубенса, художника, відомого у всьому світі, і взагалі одного з найважливіших художників в історії".

Неоднозначний фаворит

Портрет герцога Бекінгема, Джорджа Вильерса в дублеті - приталенном жакеті - з вишуканим мереживним коміром і поясом датується приблизно 1 625 роком.

На початку XVII століття Джордж Вильерс вважався неоднозначною фігурою, що злетіла соціальною драбиною з дрібних дворян до фаворитів короля Якова I, відомого в Шотландії як Яків VI.

Копирайт изображения NATIONAL TRUST/PA Image caption Через стосунки короля Якова І (на фото) і герцога Бекінгема досі сперечаються історики

Історики досі ламають списи щодо відносин цих чоловіків. Деякі дослідники стверджують, що вони були коханцями, а інші вважають, що це була близька платонічна дружба.

Під час реставрації в Епеторпському палаці в графстві Нортгемптоншир - улюбленій резиденції монарха - виявили таємний прохід між спальнями обох чоловіків.

Герцога вбили в 1628 році у віці 35 років - через три роки після смерті Якова.

Фон портрета Бекінгема пензля Рубенса і справді перефарбував невідомий художник у більш пізній час, а потім на картині сотні років накопичувалися пил і бруд, що змінили істинний вид шедевра фламандського майстра.

Але науковий аналіз дерева, на якому була написана картина, дозволив датувати його періодом з 1620 по 1630 рік, і підтвердив, що у нього є всі характерні для інших робіт Рубенса особливості підготовки матеріалу для подальшого розпису.

Додаткове очищення верхнього шару і рентгенівські знімки волосся остаточно довели, що перед фахівцями не копія, а оригінал.

Далі картиною зайнявся заслужений реставратор Саймон Гіллеспі, який повернув їй первісний вигляд.

28 вересня портрет буде виставлено на загальний огляд в Художній галереї Келвінгроув в Глазго.