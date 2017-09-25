За добу в АТО поранені двоє військових

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За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли українські позиції, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Найбільша активність бойовиків зафіксована на приморському напрямку. В кінці доби бойовики двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії біля Водяного і Гнутового.

На донецькому напрямку з цієї ж зброї бойовики двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська, а також в районі Авдіївки та шахти Бутівка.

На луганському напрямку близько 17:00 бойовики почали обстріл з гранатомета і стрілецької зброї опорного пункту сил АТО біля Новозванівки.

Крім того, на цьому ж напрямку бойовики застосовували гранатомети біля Кримського, Донця і Валуйського.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.