Австралія створює національне космічне агентство

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Австралія створить нове національне агентство для розвитку своєї космічної галузі, заявив уряд.

Ця держава є однією з небагатьох розвинутих країн світу, яка не має космічного агентства.

Виконувач обов'язки міністра промисловості Міхаелія Кеш назвала "вкрай важливим" те, що Австралія вкладає у стрімкий розвиток глобальної космічної промисловості.

Очікується, що уряд оголосить подробиці на Міжнародному конгресі з астронавтики в Аделаїді.

У конгресі візьмуть участь тисячі космічних експертів з усього світу, зокрема, й керівники інших національних агенцій та приватних компаній.

Уряд Австралії припускає, що загальна вартість космічної галузі становитиме близько 323 мільярди доларів США щороку.

Зараз австралійська промисловість виробляє товарів на понад 3 млрд доларів США щороку, на виробництві працюють 11,5 тис. осіб.

За даними Асоціації космічної промисловості країни, Австралія та Ісландія є єдиними країнами Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), у яких немає космічного агентства.

Країна залежить від даних іноземних країн, таких як США, щодо спостереження за поверхнею землі з супутника.