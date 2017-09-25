Австралія створює національне космічне агентство
Австралія створить нове національне агентство для розвитку своєї космічної галузі, заявив уряд.
Ця держава є однією з небагатьох розвинутих країн світу, яка не має космічного агентства.
Виконувач обов'язки міністра промисловості Міхаелія Кеш назвала "вкрай важливим" те, що Австралія вкладає у стрімкий розвиток глобальної космічної промисловості.
Очікується, що уряд оголосить подробиці на Міжнародному конгресі з астронавтики в Аделаїді.
У конгресі візьмуть участь тисячі космічних експертів з усього світу, зокрема, й керівники інших національних агенцій та приватних компаній.
Уряд Австралії припускає, що загальна вартість космічної галузі становитиме близько 323 мільярди доларів США щороку.
Зараз австралійська промисловість виробляє товарів на понад 3 млрд доларів США щороку, на виробництві працюють 11,5 тис. осіб.
За даними Асоціації космічної промисловості країни, Австралія та Ісландія є єдиними країнами Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), у яких немає космічного агентства.
Країна залежить від даних іноземних країн, таких як США, щодо спостереження за поверхнею землі з супутника.