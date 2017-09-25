Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр Японії Сіндзо Абе повернув свій високий рейтинг

Прем'єр Японії Сіндзо Абе оголосив про проведення виборів на рік раніше і про розпуск парламенту.

Пан Абе заявив, що прагне нового мандату довіри, щоби подолати "національну кризу" на фоні зростання загроз з боку Північної Кореї.

Рейтинг прем'єра нещодавно зріс після літнього падіння. Підтримка пана Абе підвищилась на фоні зростання напруження довкола КНДР. Це відсунуло на другий план критику прем'єра щодо корупції.

Сіндзо Абе також оголосив про виділення 17,8 млрд. доларів на освіту та соціальні витрати. На прес-конференції в понеділок увечері він сказав, що для підготовки Японії до майбутнього потрібні свіжі стимули.

Чому відбуваються вибори?

Аналітики вважають, що позачергові вибори - це спосіб пана Абе скористатися відновленим рейтингом та використати чинну слабкість опозиції.

Ряд скандалів і непопулярна політика боляче вдарила по рейтингу прем'єра в останні місяці.

У липні його рейтинг впав до менш, ніж 30%, але потім відновився до понад 50% у вересні.

Він заперечує звинувачення у корупції, і в понеділок заявив, що розпуск парламенту не був спробою уникнути цих звинувачень.

Пан Абе також намагається проштовхнути суперечливі зміни у післявоєнній оборонній політиці Японії. Він закликає до офіційного визнання військових у конституції.

Післявоєнна конституція Японії серйозно обмежує діяльність військових, щодо них не використовують слово "армія". Збройні сили Японії називають Силами самооборони. Керує ними прем'єр.