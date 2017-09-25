Гендиректор Uber вибачився за помилки компанії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дара Хосровшахі вибачився за Uber

Після втрати ліцензії у Лондоні гендиректор Uber Дара Хосровшахі вибачився за помилки компанії.

У відкритому листі він заявив, що Uber буде оскаржувати рішення міста, але визнає, що компанія має змінитися.

Раніше мер Лондона Садік Хан повідомив, що Uber з його армією піарників і юристів нечесно тисне на Transport for London - організацію, яка керує лондонським громадським транспортом.

У п'ятницю TfL оголосила про скасування нової ліцензії Uber у Лондоні. У повідомленні TfL йшлося, що Uber "демонструє відсутність відповідальності щодо низки питань, які зачіпають громадську безпеку".

В Uber кажуть, що виконують правила і співпрацюють з міською поліцією.

Пан Хосровшахі, який очолив Uber менше за місяць тому, написав: "Поки Uber здійснює революцію у перевезенні людей у містах по всьому світу, існує ряд речей, які працюють неправильно… Від імені кожного в Uber я прошу вибачення за ті помилки, які ми зробили".

Копирайт изображения STEFAN ROUSSEAU Image caption Садік Хан заявив, що Uber нечесно тисне на Transport for London

У листі, адресованому мешканцям Лондона, керівник Uber сказав, що компанія "не є досконалою, але буде прислухатися до вас".

Понад 730 000 людей підписали онлайн-петицію, щоби залишити Uber в Лондоні після закінчення терміну дії ліцензії 30 вересня.

Uber намагається якнайшвидше провести переговори з посадовими особами TfL.

Недоліки у роботі Uber

Серед недоліків у роботі Uber у Лондоні називали такі:

Підхід Uber до повідомлень про серйозні злочини. Підхід компанії до отримання медичних довідок. Підхід до обов'язкової процедури перевірки водіїв. Підхід до пояснення використання програми Greyball в Лондоні, яка не дає співробітникам органів контролю можливості викликати машину.

Мер Лондона Садік Хан заявив: "Я повністю підтримую рішення TfL. Було б неправильно продовжувати ліцензувати Uber, якщо він хоч у чомусь загрожує безпеці лондонців".

З Uber у Лондоні співпрацює майже 40 тисяч водіїв. За даними компанії, у британській столиці її послугами користуються понад три мільйони людей.

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Керівник підрозділу Uber у Лондоні Том Елвідж раніше заявив, що Transport for London і мер "здалися під натиском невеликої групи людей", які хочуть обмежити вибір споживачів.

Пан Елвідж підкреслив, що компанія дотримується правил Transport for London, що стосуються повідомлень у поліцію про серйозні інциденти, а всі водії проходять найсуворіші перевірки, які не відрізняються від процедур допуску до роботи водіїв традиційних чорних кебів.

За його словами, незалежне розслідування виявило, що програму Greyball не використовували у Британії для тих цілей, на які вказує Transport for London.

Система Greyball збирає персональні дані клієнтів і аналізує їх. Якщо людина часто відкриває і закриває програму, то Greyball визначає його "як імовірно пов'язаним із владою". Програма також аналізує дані кредитних карток клієнтів, виявляючи у такий спосіб карти, які видали співробітникам держструктур.