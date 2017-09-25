Amnesty International: Україна незаконно постачає зброю Південному Судану

Копирайт изображения AFP Image caption Київ звинуватили у постачанні зброї Південному Судану

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє про причетність України до незаконного постачання зброї до Південного Судану. Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті організації.

У документі мовиться про угоду на постачання зброї на кілька мільйонів доларів - у якій, окрім України, задіяні також компанії з Великої Британії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Звіт Amnesty наводить такі дані - у 2014 році державна компанія "Укрінмаш" підписала контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і боєприпасів до Південного Судану не десятки мільйонів доларів.

У документі йдеться, що Україна продавала зброю через зареєстровану в ОАЕ компанію "International Golden Group". В документі зазначено, що "Укрінмаш" (Україна) є експортером зброї.

Один з контрактів на 3,6 млн доларів і поставку ручних протитанкових гранатометів підписали 22 жовтня 2014 року.

У звіті йдеться про продаж понад 800 кулеметів у 2014 році, п'яти вертольотів Мі-24 у 2015 році і понад 200 кулеметів у 2016 році.

"Державна служба експертного контролю України послідовно давала дозволи на продаж зброї уряду Південного Судану", - заявили правозахисники.

В Amnesty зазначили, що звертались за коментарем до "Укрінмаш", але відповіді не отримали. Представник "Укрспецекспорт" відповів правозахисникам, що його компанія зброю Південному Судану не продавала.

Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить "Договору про торгівлю зброєю", який підписала Україна.

"Поки Рада Безпеки ООН не запровадила повне та всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності", - йдеться у доповіді.

В Amnesty International закликали Україну припинити пряме та непряме постачання зброї, боєприпасів, військової техніки та будь-яких інших видів військової допомоги Південному Судану.

Також Україна повинна якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю, йдеться у документі.

Що відбувається у Південному Судані?

Південний Судан проголосив незалежність в 2011 році. Громадянська війна спалахнула в 2013 році, коли президент країни Салва Кіір звільнив свого заступника Ріека Мачару, звинувативши його у організації перевороту.

Конфлікт між силами, що представляють різні етнічні групи, призвів до загибелі тисячі людей. Через конфлікти у Південному Судані 3,3 мільйона людей полишили свої оселі.

Копирайт изображения AFP Image caption Війна у Південному Судані триває більше від чотирьох років. У конфліктах постраждали мільйони людей.

За даними останнього звіту ООН, майже три чверті дітей у Південному Судані не ходять до школи.

Представник Управління ООН з питань біженців Валентин Тапсоба назвав кризу із біженцями в Південному Судані найбільш тривожною у світі. В лютому ООН оголосила про голод у Південному Судані.