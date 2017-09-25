"Укрінмаш" спростовує продаж зброї Південному Судану

Копирайт изображения ukrinmash.com Image caption В "Укрінмаш" кажуть, що контракт був, але зброю не продавали

Державна компанія "Укрінмаш" спростовує заяви правозахисників Amnesty International про нібито постачання зброї до Південного Судану. Про це заявив представник компанії, якого цитують українські ЗМІ.

"Поставок зброї у Південний Судан Україною і зокрема "Укрінмашем" з 2014 року не здійснювалося", - заявив представник держкомпанії, якого цитує Уніан.

В оприлюдненому у понеділок, 25 вересня, звіті Amnesty International йшлося про те, що Україна через посередників продала Південному Судану зброї на мільйони доларів.

Як повідомили у компанії "Укрінмаш" контракт був підписаний, але його не виконали, він не виконується і ніколи не буде виконаний.

"Попри відсутність офіційного ембарго на поставки зброї Південному Судану, Україна не здійснює військово-технічної співпраці з Південним Суданом з урахуванням рекомендацій ряду міжнародних організацій",- розповів представник "Укрінмашу", якого цитує "Інтрфакс-Україна".

Тисяча кулеметів і вертольоти

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у понеділок заявила про причетність України до незаконного постачання зброї до Південного Судану. У звіті правозахисників мовиться про угоду на постачання зброї на кілька мільйонів доларів - у якій, окрім України, задіяні також компанії з Великої Британії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Звіт Amnesty наводить такі дані - у 2014 році державна компанія "Укрінмаш" підписала контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і боєприпасів до Південного Судану не десятки мільйонів доларів.

У документі йдеться, що Україна продавала зброю через зареєстровану в ОАЕ компанію "International Golden Group". В документі зазначено, що "Укрінмаш" (Україна) є експортером зброї.

Один з контрактів на 3,6 млн доларів і поставку ручних протитанкових гранатометів підписали 22 жовтня 2014 року.

Копирайт изображения AFP Image caption Київ звинуватили у постачанні зброї Південному Судану

У звіті йдеться про продаж понад 800 кулеметів у 2014 році, п'яти вертольотів Мі-24 у 2015 році і понад 200 кулеметів у 2016 році.

"Державна служба експертного контролю України послідовно давала дозволи на продаж зброї уряду Південного Судану", - заявили правозахисники.

В Amnesty зазначили, що звертались за коментарем до "Укрінмаш", але відповіді не отримали. Представник "Укрспецекспорт" відповів правозахисникам, що його компанія зброю Південному Судану не продавала.

Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить "Договору про торгівлю зброєю", який підписала Україна.

"Поки Рада Безпеки ООН не запровадила повне та всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності", - йдеться у доповіді.

В Amnesty International закликали Україну припинити пряме та непряме постачання зброї, боєприпасів, військової техніки та будь-яких інших видів військової допомоги Південному Судану.

Також Україна повинна якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю, йдеться у документі.

Що відбувається у Південному Судані?

Південний Судан проголосив незалежність в 2011 році. Громадянська війна спалахнула в 2013 році, коли президент країни Салва Кіір звільнив свого заступника Ріека Мачару, звинувативши його у організації перевороту.

Конфлікт між силами, що представляють різні етнічні групи, призвів до загибелі тисячі людей. Через конфлікти у Південному Судані 3,3 мільйона людей полишили свої оселі.

Копирайт изображения AFP Image caption Війна у Південному Судані триває більше від чотирьох років. У конфліктах постраждали мільйони людей.

За даними останнього звіту ООН, майже три чверті дітей у Південному Судані не ходять до школи.

Представник Управління ООН з питань біженців Валентин Тапсоба назвав кризу із біженцями в Південному Судані найбільш тривожною у світі. В лютому ООН оголосила про голод у Південному Судані.