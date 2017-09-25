Харківщина: автобус врізався у стовп, 23 людини постраждали

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На Харківщині вантажівка зіткнулався із легковиком та автобусом, постраждали 23 людини, у тому числі 10 дітей. Про це повідомили у поліції.

"Зіштовхнулися автобус "Еталон", "ВАЗ-2121" та "Ман". Автобус врізався у стовп. Внаслідок зіткнення постраждали 23 людини, серед них - 10 діти. Один чоловік та жінка мають відкриті переломи", - зазначили правоохоронці.

Тим, хто постраждав, надають медичну допомогу. Подробиці встановлюють.