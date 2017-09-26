Угорщина хоче блокувати зближення України з ЄС через закон про освіту

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Угорщина блокуватиме всі кроки в напрямку євроінтеграції України в рамках програми "Східного партнерства" через те, що президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту".

Про це повідомило МЗС Угорщини.

"Ми гарантуємо, що це боляче вдарить по Україні в майбутньому", - сказав міністр закордонних справ Петер Сіятро.

Міністр освіти Україна Лілія Гриневич сказала, що її "розчаровує" ця заява.

На думку пана Сіятро, те, що український президент підписав закон про освіту із суперечливою мовною нормою, є "ганебним і обурливим" кроком.

До цього часу президент Порошенко говорив, що хоче, аби Україна стала ближчою до Європи, але сьогоднішнім рішенням він "зробив величезний крок у зворотному напрямку", наголосив пан Сіятро.

У понеділок президент України Петро Порошенко підписав новий закон "Про освіту", який Верховна Рада ухвалила 5 вересня.

За ним, 2020 року в Україні перестануть існувати школи, в яких викладання ведеться не державною мовою.

Новий закон, окрім Угорщини, також різко розкритикували Молдова і Росія.

Будапешт заявив, що він обмежує право меншин навчатися рідною мовою.

Офіційний Київ стверджує, що критика закону викликана "поверхневим і неглибоким прочитанням" документа, і що насправді він не звужує, а розширює права представників нацменшин.

"Новим законом про освіту ми не порушуємо міжнародних зобов'язань. В мене склалася думка, що в Угорщині є дуже багато міфів про новий освітній закон", - заявила в коментарі каналу "112 Україна" міністр освіти Лілія Гриневич.

"Мене надзвичайно розчаровує і дивує, що наші угорські колеги не хочуть аби українські громадяни угорського походження мали європейські перспективи", - додала вона.

BBC Україна намагається отримати коментар українського міністерства закордонних справ.