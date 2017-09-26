Угорщина проти закону про освіту в Україні через свої вибори - АП

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Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що заяви Угорщини щодо мовних положень українського закону про освіту пов'язані з виборами у цій країні. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Ці всі істеричні заяви угорської сторони пов'язані передусім з парламентськими виборами в Угорщині, які відбудуться наступного року, а також з тим, що Угорщина хоче відвернути увагу від нинішніх проблем у відносинах з ЄС, зокрема у контексті міграційних питань", - зазначив пан Єлісєєв.

Він вважає, що Україні не варто "поступатися національними інтересами".

За його словами, в питані закону про освіту треба вести діалог, але угорська сторона "вирішила йти на більш широкий формат".

Раніше в Угорщині заявили, що блокуватимуть усі кроки щодо євроінтеграції України в рамках програми "Східного партнерства" через закон "Про освіту".

"Ми гарантуємо, що це боляче вдарить по Україні в майбутньому", - цитує главу МЗС Угорщини Петера Сіятро офіційний сайт угорського МЗС.

У понеділок президент України Петро Порошенко підписав новий закон "Про освіту", який Верховна Рада ухвалила 5 вересня.

За ним, 2020 року в Україні перестануть існувати школи, в яких викладання ведеться не державною мовою.

Новий закон, окрім Угорщини, також різко розкритикували Молдова і Росія.

Офіційний Київ стверджує, що критика закону викликана "поверхневим і неглибоким прочитанням" документа, і що насправді він не звужує, а розширює права представників нацменшин.