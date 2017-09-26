Ердоган: якщо курди оголосять про незалежність - у них буде голод

Копирайт изображения EPA Image caption У вівторок іракські та турецькі військові провели спільні навчання на території Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив: якщо іракський Курдистан оголосить незалежність після референдуму, то його жителям загрожує голод.

Пан Ердоган звинуватив лідера Іракського Курдистану Масуда Барзані у "підступності". Таку думку він висловив внаслідок голосування, яке провели, попри заперечення міжнародної спільноти.

За словами президента Ердогана, пан Барзані має "відмовитися від цієї авантюри".

Раніше президент Туреччини погрожував, що Анкара може перекрити транспортування нафти у порт Джейхан із іракського Курдистану. Також пан Ердоган заявив, що Анкара може зупинити рух вантажівок із іракською нафтою через кордон із Туреччиною.

Результати голосування, яке відбулося 25 вересня, ще не оголосили. Згідно з прогнозами, більшість учасників голосування підтримали незалежність Курдистану.

Лідери іракських курдів підкреслюють, що не планують проголошувати свою незалежність одразу, якщо на референдумі виборці підтримають відділення від Іраку.

Копирайт изображения Reuters Image caption Раніше Ердоган не відкидав, що Анкара перекриє транспортування нафти у порт Джейхан із іракського Курдистану

Вони планують використати референдум, як мандат для переговорів про створення курдської держави з урядом Іраку та сусідніми країнами.

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Абаді назвав референдум незаконним і неконституційним.

Тим часом іракські війська проводять спільні навчання із турецькою армією на південному сході Туреччини, біля кордону з Іраком, тобто курдською автономією.

Раніше США заявили, що глибоко засмучені рішенням влади іракського Курдистану провести референдум, хоча Вашингтон підкреслив, що "історично сформовані взаємини" не зміняться.

Референдум провели у трьох провінціях, де переважають курди: на півночі Іраку і на прилеглих до них спірних територіях, які контролює курдське ополчення. На ці землі претендує курдська автономія і центральний уряд Іраку.

Курди виступають за створення власної держави з кінця Першої світової війни.

Вони складають від 15 до 20% із 37-мільйонного населення Іраку.