Павлу Дурову пред'явили звинувачення в Ірані

Копирайт изображения Getty Images Image caption Павло Дуров - засновник "Вконтакте" і месенджера Telegram

Влада Ірану пред'явила звинувачення засновнику месенджера Telegram Павлу Дурову.

Як заявив прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, якого цитує іранське агентство ISNA, месенджером користуються бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава".

Іранська влада вважає, що месенджер можуть використовувати для торгівлі людьми і наркотиків, а також для поширення дитячої порнографії.

Сам пан Дуров заявив, що не згоден із цими звинуваченнями.

"Я здивований. Ми активно займаємося блокуванням терористичного і порнографічного контенту в Ірані. Я думаю, що реальні причини [звинувачень] інші", - написав він у Twitter.

Пан Дуров також розповів, що модератори Telegram щодня блокують понад тисячу каналів і чатів із порнографією і закликами до тероризму.