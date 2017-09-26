Жінкам у Саудівській Аравії дозволять керувати авто

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Король Саудівської Аравії Салман видав наказ, який дозволить жінкам мати водійські посвідчення, повідомляють державні ЗМІ.

Указ запроваджує створення міністерського органу, який протягом 30 днів має провести консультації, і до червня 2018 року виконати це розпорядження, повідомляє агентство Saudi Press.

"Королівський указ регулюватиме правила дорожнього руху, у тому числі видачу водійських прав чоловікам та жінкам," - сказано в повідомленні.

Саудівська Аравія є єдиною країною в світі, яка забороняла жінкам керувати автомобілем.

"Праві" групи проводили кампанії протягом багатьох років, аби дозволити жінкам у Саудівській Аравії сидіти за кермом. Деяких жінок штрафували та ув'язнювали за керування автомобілем.