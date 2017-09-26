Жінкам у Саудівській Аравії дозволять керувати авто
Король Саудівської Аравії Салман видав наказ, який дозволить жінкам мати водійські посвідчення, повідомляють державні ЗМІ.
Указ запроваджує створення міністерського органу, який протягом 30 днів має провести консультації, і до червня 2018 року виконати це розпорядження, повідомляє агентство Saudi Press.
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"Королівський указ регулюватиме правила дорожнього руху, у тому числі видачу водійських прав чоловікам та жінкам," - сказано в повідомленні.
Саудівська Аравія є єдиною країною в світі, яка забороняла жінкам керувати автомобілем.
"Праві" групи проводили кампанії протягом багатьох років, аби дозволити жінкам у Саудівській Аравії сидіти за кермом. Деяких жінок штрафували та ув'язнювали за керування автомобілем.