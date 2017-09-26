У Росії подружжя канібалів "вбило десятки людей"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кранодар шокований

У місті Краснодар на південному заході Росії заарештоване за підозрою у вбивстві подружжя зізналося у вбивстві до 30 людей, повідомили місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, 35-річний Дмитро Бакшеєв і його дружина Наталія були заарештовані по тому, як у військовому містечку, де вони жили, виявили розчленований труп.

Поліція підтвердила, що виявлені у їхньому будинку харчові продукти і м'ясні вироби перевіряють на наявність слідів людської ДНК.

Увага: містить описи, здатні шокувати

На початку місяця будівельники знайшли край дороги загублений кимось мобільний телефон із шокуючими фото розчленованого людського тіла.

На одному із фото, що його оприлюднили російські ЗМІ, Бакшеєв позує зі шматком людського тіла в роті.

Згодом на території військового містечка, де жило подружжя, виявили тіло 35-річної жінки.

Тіло було розчленоване. Окремо поліція виявила сумку з речами жертви.

Подружжя, згідно з повідомленнями, жило в гуртожитку на території містечка.

Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило, що чоловік із цих фото ідентифікований і арештований.

"Частини тіла в слоїках"

Кадри, показані державним телебаченням Росії, зображують, як поліція обшукує житло подружжя.

На кадрах видно і частини тіла, деякі з них - засолені в консервних банках.

У заяві Слідчий комітет РФ у Краснодарському краї підтвердив, що внаслідок обушків "у кухні підозрюваних було виявлено фрагменти їжі і шматки м'яча невідомого походження".

Зараз судові експерти з'ясовують, чи це м'ясо тваринне, чи людське.

Як повідомили російські ЗМІ, роздруковані фото, виявлені в квартирі, і фото на мобільних телефонах дають підстави припустити, що вбивства почалися ще майже 20 років тому.

Одне фото, датоване 28 грудня 1999 року, зображає людську голову на таці із фруктами.

Поліція підтвердила, що подружжя тримають під вартою за підозрою у вбивстві на час, поки триває слідство й експертизи.