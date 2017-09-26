Лондон: алмаз у понад 1000 карат продали за $53 млн

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Другий за величиною алмаз у світі продали за $53 мільйони Лоренсу Граффу, голові компанії Graff Diamonds.

Торік Sotheby's не зміг знайти покупця, він мав коштувати не менше 70 мільйонів доларів, однак торги зупинили, коли ціна не перевищила 61 мільйон.

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Алмаз знайшли на родовищі в Ботсвані, він отримав назву "Наш світ", і важить понад одну тисячу карат.

Камінь утворився від 2,5 до 3 мільярдів років тому і розміром як тенісний м'яч.

Алмаз відомий не лише завдяки своєму розміру, а має також "виняткову якість і прозорість", - повідомили у Гемологічному інституті США.

У ювелірній компанії Graff Diamonds кажуть, що застосують найсучасніше 3D обладнання, аби вдало відполірувати камінь.

Потім група експертів вивчатиме алмаз за допомогою мікроскопів, аби виявити вкраплення. Вони мають розібратися, як подрібнити алмаз і на скільки шматків.