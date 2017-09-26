Вінничина: горять склади із боєприпасами

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На військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу Калинівки у Вінницькій області вибухають боєприпаси. В радіусі 50 км від зони загорання закрили повітряний простір. Про це повідомили у Кабміні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже прибув до Вінниці.

У Генштабі повідомляють, що пожежа виникла "на окремих майданчиках складів Збройних Сил України".

На сайті Вінницької міськради оголосили про пожежу "з подальшою детонацією боєприпасів". Там зазначили, що Вінниця не підпадає в зону ураження.

Прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало зазначив BBC Україна про евакуацію рятувальниками жителів сіл Павлівка, Калинівка та Сальне.

Очевидець подій із Вінниці повідомив ВВС Україна, що у самому місті чути вибухи, і з вікон "видно спалахи".

ЗМІ повідомляють, що склади на 48 арсеналі, військової частини А1119.

Закрили повітряний простір

Рішенням Украероцентру закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони загорання, від поверхні до необмеженої висоти. Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

В "Укрзалізниці" повідомили, що змінили маршрути 14 поїздів, евакуйовані працівники 4 найближчих до місця події станцій.

Поліцейські і нацгвардійці перекрили в'їзди до Калинівки.