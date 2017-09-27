Twitter може вдвічі збільшити ліміт знаків

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Дні 140 символів у Twitter, можливо, добігають кінця: сервіс мікроблогів замислився над збільшенням ліміту знаків повідомлення вдвічі - до 280 символів.

Поки що соціальна мережа тестує нововведення для обмеженого кола користувачів.

Можливі зміни допоможуть людям "легше висловлювати свої думки", вважають в компанії.

"Як запхати всі думки в один твіт? Ми всі були у такій ситуації, і це мука", - написала в блозі компанії продакт-менеджер Twitter Елайза Розен.

У компанії визнали, що багато користувачів можуть бути емоційно схильними до 140 символів.

"Ми теж це відчули, - зазначає Розен. - Але ми спробували новий варіант, побачили, наскільки він хороший, і просто закохалися в це нове обмеження".

Попри те, що Twitter користуються багато відомих особистостей, серед яких і американський президент Дональд Трамп, фінансові результати компанії останнім часом ненайкращі.

Компанія не тільки зафіксувала збиток у другому кварталі 2017 року - 116 млн доларів, - але і не змогла збільшити кількість користувачів соцмережі.

Тому в компанії сподіваються, що збільшення ліміту піде на користь соцмережі і дозволить залучити нових користувачів.

Зараз у Twitter 328 млн користувачів, а у Facebook - 2 млрд.

Twitter випробує новинку на всіх мовах, крім японської, китайської і корейської.

Саме ці мови і надихнули компанію спробувати нове. Адже один ієрогліф містить більше інформації, а значить писати можна досить великі повідомлення.

І користувачі, які пишуть на цих мовах, користуються Twitter частіше, кажуть в компанії.

"На всіх ринках, де людям не доводиться втискати думки в 140 знаків, люди частіше твітять".

Засновник Twitter Джек Дорсі одним з перших вийшов за рамки 140 символів: "Це нехай і маленька зміна, але великий крок для нас. 140 символів - це був випадковий вибір, заснований на 160 символах в ліміті SMS-повідомлень. Пишаюся тим, наскільки вдумливо підійшла команда до вирішення проблеми, з якою стикалися люди, намагаючись написати твіт. І при цьому їм вдалося зберегти нашу стислість, швидкість і сутність! "

Пропустити Twitter допис , автор: @jack This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu — jack (@jack) 26 вересня 2017 р.

Але не всі користувачі соцмережі з ентузіазмом сприйняли новинку. Письменник Сара Кендзіор, наприклад, каже, що тепер твіт виглядатиме дуже довгим. "Хтось хоче знати, чому 280 знаків - погана ідея? Та тому що зараз твіт просто не вміщається у Twitter", - написала Кендзіор.

Пропустити Twitter допис , автор: @sarahkendzior In case anyone is wondering why 280 characters is a bad idea, it's because THE TWEET IS NOW TOO LONG TO FIT ON TWITTER pic.twitter.com/WaUOMLAYiQ — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) 26 вересня 2017 р.

Журналіст Times Сатнам Сангера зауважує, що одним з тих, кому напевно сподобається ідея, стане фанат Twitter Дональд Трамп: "Я взагалі не хочу прокидатися вранці, якщо Трамп буде серед тих, хто буде тестувати систему в 280 знаків", - пише журналіст.

Пропустити Twitter допис , автор: @Sathnam I don't want to wake up in the morning if Donald Trump is one of the people who gets 280 characters as part of this test — Sathnam Sanghera (@Sathnam) 26 вересня 2017 р.

Обмеження в 140 знаків у Twitter народилося з ліміту в 160 знаків для SMS-повідомлень. Засновник Twitter Джек Дорсі хотів, щоб твіти були ще коротші, ніж SMS.

Дорсі називав обмеження в 140 знаків витонченим і таким, що змушує людей творчо мислити.

Але останніми роками соцмережа поступово йшла до того, щоб збільшити ліміт символів.

Минулого року, наприклад, користувачам дозволили обходити правило 140 символів під час прикріплення фотографій, відеороликів, GIF-файлів і цитат.