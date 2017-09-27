Зірки Гри престолів збираються одружитися

Копирайт изображения HBO/SKY Image caption Кіт Герінгтон грає у "Грі престолів" Джона Сноу, а Роуз Леслі - Іґрітт.

Зірки "Гри престолів" Кіт Герінгтон і Роуз Леслі підтвердили, що заручилися.

По тому, як пресою почали ширитися чутки, пара опублікувала офіційне оголошення в газеті Times.

Вони зустрілися на зйомках цього серіалу-фентезі 2012 року, зігравши коханців Джона Сноу та Іґрітт.

Через два роки Леслі залишила акторську команду серіалу. А от Герінгтон став однією з найбільших його зірок, з'явившись у всіх семи сезонах.

Image caption Оголошення про заручини в газеті Times

Уперше вдвох на публіці вони з'явилися лише минулого року на врученні британської театральної "Премії Лоуренса Олів'є".

Того року Герінгтон сказав виданню L'Uomo Vogue, що закохатися в Леслі "було легко".

Він також розповів, що його найкращим спогадом зі зйомок були три тижні в Ісландії, де 2012 року фільмувався другий сезон.

"Тому що країна прекрасна, тому що північне сяйво магічне, і тому що там я закохався", - сказав він.

"Якщо вам уже хтось подобається, а потім у фільмі вони грають вашу кохану, то закохатися дуже легко", - розповідає актор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герінгтон і Леслі з'явилися удвох на червоній доріжці "Премії Лоуренса Олів'є" 2016 року.

Нещодавно Леслі зіграла головну роль в американському телесеріалі "Гарна боротьба" (The Good Fight).

А Герінгтона невдовзі можна буде побачити у британській теледрамі від BBC "Порох" (Gunpowder) про порохову змову 1605 року. Потім він почне зйомки у новому і останньому сезоні "Гри престолів".