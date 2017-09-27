Ільмі Умерова засудили до двох років - адвокат

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Російський суд в анексованому Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення і двох років заборони на громадську діяльність. Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

ФСБ звинуватила Ільмі Умерова у зазіханні на територіальну цілісність Росії після того, як в телеінтерв'ю минулого року він сказав, що Крим - це не РФ і що окуповану територію мать повернути Україні.

За словами адвоката, з урахуванням стану здоров'я пана Умерова цей вирок "рівносильний смертному".

"Непропорційно жорстокий вирок обумовлений лише тим, що Ільмі Умеров - кримський татарин", - зазначив пан Полозов.

Він також побоюється, що російська влада може вивезти Умерова "на материк" для відбування покарання, щоб ускладнити доступ до нього рідних і адвокатів.

Раніше США, Євросоюз, Україна, а також правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International закликали звільнити Ільмі Умерова.

Сім'я Умерова стурбована його здоров'ям, оскільки у нього - діабет та хвороба Паркінсона.

У понеділок Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь про порушення прав людини в Криму, в якій закликало Росію забезпечити дотримання прав кримських татар і українців, що живуть в Криму.

У документі йдеться про вибіркові дії кримської поліції, спрямовані проти кримських татар, в тому числі обшуки в будинках, виклики, затримання, взяття зразків ДНК.