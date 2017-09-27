Італійка "одружилася" сама з собою

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Італійка провела весільну церемонію для самої себе - з білою сукнею, багатошаровим тортом, дружками і 70 гостями.

"Я твердо вірю, що кожен із нас має любити перш за все себе", - сказала Лаура Месі.

"Казку можна мати і без принца", - вважає 40-річна фітнес-тренерка.

Церемонія не має жодного юридичного значення. Але останнім часом так вчиняють дедалі більше людей у різних країнах світу.

Зветься цей тренд одруження із собою "сологамія".

Прихильники таких церемоній кажуть, що відзначають любов до себе і прийняття себе, а також хочуть отримати таке ж соціальне схвалення, як і традиційні пари.

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Лаура каже, що ідея одруження із собою прийшла до неї два роки тому - після закінчення стосунків, які тривали 12 років.

Аби спланувати таку церемонію, потрібні гроші та підтримка, вважає вона, але насамперед - "трошки божевілля".

"Я сказала друзям і родичам, що якщо не знайду собі пару до 40 років, то одружуся сама із собою", - сказала вона газеті La Repubblica.

Пані Месі каже, що вона - перша італійка, яка провела таку церемонію. У травні соло-весілля також влаштував мешканець Неаполя Нелло Руджієро.

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Перші повідомлення про людей, які одружуються із собою, з'явилися в 1993 році.

Ця тема фігурувала в серіалах "Секс і місто" та "Хор".