Іракські курди проголосували за незалежність на референдумі
Більшість людей, що живуть на півночі Іраку, висловилися за незалежність Курдистану на "суперечливому" референдумі у понеділок.
Виборча комісія заявила, що 92% із понад трьох мільйонів курдів та не-курдів підтримали відокремлення.
Результати оголосили попри заклики прем'єр-міністра Іраку Хайдера Абаді про "скасування".
Він закликав курдів вести діалог із Багдадом "у рамках конституції".
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Курдські лідери кажуть, що підтримка незалежності на референдумі дасть їм мандат, завдяки якому вони розпочнуть переговори про відокремлення із центральним урядом у Багдаді та сусідніми країнами.
Тим часом іракський парламент попросив прем'єр-міністра розгорнути війська до "нафтових" районів Керкука та інших суперечливих областей, які перебувають під контролем курдських сил.
Сусіди Іраку - Туреччина, Іран і Сирія - виступають проти курдського референдуму за суверенітет, побоюючись зростання сепаратистських настроїв серед курдів, що живуть на своїй території.
Курди виступають за створення власної держави з кінця Першої світової війни і розпаду Османської імперії.