Іракські курди проголосували за незалежність на референдумі

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Більшість людей, що живуть на півночі Іраку, висловилися за незалежність Курдистану на "суперечливому" референдумі у понеділок.

Виборча комісія заявила, що 92% із понад трьох мільйонів курдів та не-курдів підтримали відокремлення.

Результати оголосили попри заклики прем'єр-міністра Іраку Хайдера Абаді про "скасування".

Він закликав курдів вести діалог із Багдадом "у рамках конституції".

Курдські лідери кажуть, що підтримка незалежності на референдумі дасть їм мандат, завдяки якому вони розпочнуть переговори про відокремлення із центральним урядом у Багдаді та сусідніми країнами.

Тим часом іракський парламент попросив прем'єр-міністра розгорнути війська до "нафтових" районів Керкука та інших суперечливих областей, які перебувають під контролем курдських сил.

Сусіди Іраку - Туреччина, Іран і Сирія - виступають проти курдського референдуму за суверенітет, побоюючись зростання сепаратистських настроїв серед курдів, що живуть на своїй території.

Курди виступають за створення власної держави з кінця Першої світової війни і розпаду Османської імперії.