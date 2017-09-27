Інтерпол підтримав членство Палестини, попри заяви Ізраїлю

Копирайт изображения Reuters Image caption Інтерпол заявив, що заявку Палестини на членство підтримала більшість країн

Інтерпол визнав палестинські території новим членом організації, попри опозицію з боку Ізраїлю.

Міжнародний поліцейський орган підтримав членство "Палестинської держави" на щорічній загальній асамблеї.

Палестинський міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі назвав новину "перемогою", яка стала можливою завдяки "принциповій позиції" більшості членів Інтерполу.

Ізраїль намагався відкласти голосування, стверджуючи, що Палестина не є державою і тому не може стати членом.

Копирайт изображения EPA Image caption Ізраїль звинуватив палестинців у підбурюванні до нападу, який стався у вівторок, де загинули троє ізраїльтян

Ізраїль говорить, що єдиний спосіб для палестинців отримати незалежність - переговори та мирне врегулювання.

П'ять років тому Генеральна Асамблея ООН підвищила статус Палестини до "держави, що не є членом".

Інтерпол заявив, що заявки на членство "Палестинської держави" та Соломонових островів схвалила більшість у дві третини голосів. ЗМІ Ізраїлю повідомили, що 75 членів голосували "так", 24 голосували "ні", а 34 утрималися.

Заступник міністра з питань дипломатії Ізраїлю Майкл Орен розкритикував голосування, написавши у Twitter: "Приймаючи "Палестину", яка схвалює дії терористів минулого і відмовляється засуджувати їх сьогодні, Інтерпол робить світ менш безпечним".