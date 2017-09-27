Інтерпол підтримав членство Палестини, попри заяви Ізраїлю
Інтерпол визнав палестинські території новим членом організації, попри опозицію з боку Ізраїлю.
Міжнародний поліцейський орган підтримав членство "Палестинської держави" на щорічній загальній асамблеї.
Палестинський міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі назвав новину "перемогою", яка стала можливою завдяки "принциповій позиції" більшості членів Інтерполу.
Ізраїль намагався відкласти голосування, стверджуючи, що Палестина не є державою і тому не може стати членом.
Ізраїль говорить, що єдиний спосіб для палестинців отримати незалежність - переговори та мирне врегулювання.
П'ять років тому Генеральна Асамблея ООН підвищила статус Палестини до "держави, що не є членом".
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Інтерпол заявив, що заявки на членство "Палестинської держави" та Соломонових островів схвалила більшість у дві третини голосів. ЗМІ Ізраїлю повідомили, що 75 членів голосували "так", 24 голосували "ні", а 34 утрималися.
Заступник міністра з питань дипломатії Ізраїлю Майкл Орен розкритикував голосування, написавши у Twitter: "Приймаючи "Палестину", яка схвалює дії терористів минулого і відмовляється засуджувати їх сьогодні, Інтерпол робить світ менш безпечним".