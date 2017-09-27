Генштаб: у Калинівці скоротилися вибухи до 3-4 на хвилину

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вибухи боєприпасів під час пожежі на військових складах поблизу м. Калинівка Вінницької області, 27 вересня 2017 р

Генштаб повідомляє, що на складах боєприпасів у Калинівці "стабілізувалася" ситуація.

"Станом на 17.00 інтенсивність вибухів скоротилася до 3-4 на хвилину", - зазначили у відомстві.

На місці ліквідації працює шість пожежних танків, понад 700 військових ЗСУ та пожежний літак.

У Генштабі підкреслили, що "інформація про наявність хімічної зброї на складах Озброєння Збройних Сил України не відповідає дійсності".

За даними Вінницької облдержадміністрації станом на 15:30 інформації щодо загиблих внаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано.

Вибухи боєприпасів на військових складах поблизу Калинівки на Вінничині почалися близько 22-ї години 26 вересня.

Рятувальники евакуювали майже 24 тисячі людей.

Військова прокуратура розслідує вибухи на складах за статтею про диверсію.