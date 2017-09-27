Порошенко закликав знайти винних у пожежі на Вінничині
Порошенко закликав правоохоронців притягнути до відповідальності винних у пожежі на арсеналі Міноборони в Вінницькій області.
"Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні об'єкти від диверсійних груп", - підкреслив президент.
Він також повідомив, що сьогодні зранку дав наказ посилити оборону і охорону стратегічних об'єктів силами Збройних Сил.
"Просив би ретельно підготуватися для засідання РНБО, щоб були вжиті вичерпні заходи в найкоротші терміни і не допустити повторення трагедії", - дав розпорядження президент.
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Вибухи боєприпасів на військових складах поблизу Калинівки на Вінничині почалися близько 22-ї години 26 вересня.
Рятувальники евакуювали майже 24 тисячі людей.
Військова прокуратура розслідує вибухи на складах за статтею про диверсію.
Генштаб повідомляв, що на складах боєприпасів у Калинівці "стабілізувалася" ситуація.
На місці ліквідації працює шість пожежних танків, понад 700 військових ЗСУ та пожежний літак.