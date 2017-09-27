Кабульський аеропорт обстріляли під час візиту голови Пентагону

Копирайт изображения AFP Image caption Джеймс Меттіс обговорив з Ашрафом Гані питання навчання афганських військових

Аеропорт Кабула обстріляли реактивними снарядами через чотири години після того, як туди прибув міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Пан Меттіс прилетів до Афганістану вперше після заяви американського президента Дональда Трампа про прихильність його країни до вирішення афганського збройного конфлікту.

Вашингтон недавно підтвердив намір відправити додатково 3 тис. військових в країну для допомоги афганським урядовим силам, які не справляються з бойовиками "Талібану" та "Ісламської держави".

Через 16 років після вторгнення американської армії в Афганістан урядові війська контролюють лише 60% країни.

у результаті обстрілу аеропорту постраждали п'ятеро цивільних.

Відповідальність за напад взяли на себе одночасно "Талібан", який стверджував, що об'єктом нападу нібито був літак Меттіса, та конкуруюче угруповання "Ісламська держава".

Копирайт изображения EPA Image caption Меттіс назвав напад злочинним діянням терористів

Копирайт изображения EPA Image caption Над місцем події літали військові вертольоти

Меттіс провів переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і президентом Афганістану Ашрафом Гані щодо зміцнення афганської армії.

Підтримка з боку військ НАТО під командуванням США дасть афганським військовим значну перевагу на полі бою проти всього, що може замишляти "Талібан", сказав глава Пентагону.

Він додав, що США не дозволить безжалісному ворогу пробитися до влади через вбивства.

Офіційно американська кампанія проти талібів завершилася в 2014 році, але війська спеціального призначення продовжили надавати допомогу афганським військовим.

Зараз в Афганістані перебувають понад 8 тис. американських військовослужбовців.

У 2011 році в країні було близько 100 тис. американських військових і обслуговуючого персоналу.