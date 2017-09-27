В Греції знайшли храм, який шукали сто років

Копирайт изображения SWISS RADIO AND TELEVISION Image caption Розкопки проводять біля села Амарінтоса

Група археологів закінчила пошуки храму, які тривали понад 100 років, після того, як зрозуміли, що шукали не там.

Старовинні вказівники, які вказували на втрачений храм, були помилковими.

У 1964 році грецька та швейцарська команда почала розкопки ділянки у місті Еритрія, що на грецькому Евбея. Це місце археологи копали ще з 19 століття, повідомляє Грецький телеканал ERT.

Науковці шукали легендарний храм богині Артеміди, однієї з найшановніших богинь Древньої Греції. Храм описував ще античний географ Страбон, який помер на початку І століття н.е. За його словами, святе місце розміщувалось за 1,5 км від центру античної Еритрії.

Але швейцарський археолог Дені Ноуффлер виявив, що каміння, характерні для грецьких будівель того часу, були використані у візантійській церкві, і зрозумів, що Страбон помилявся, передає Швейцарське радіо та телебачення.

Він припустив, що насправді йдеться про відстань у 11 км (6,8 милі). Тому грецькі та швейцарські археологи перенесли розкопки до підніжжя пагорба, що поруч з рибальським селом Амарінтос. Після кропіткої роботи вони виявили портик або галерею, які могли бути частиною храму, і почали ціленаправлені розкопки цього місця у 2012 році копати його.

Їхній аналіз виявився правильним, коли врешті цього літа вчені "пройшли стіни галерей і відкрили центр святилища Артеміди", повідомили у Грецькому міністерстві культури.

З того часу вчені знайшли ряд будівель, датованих, з VI- II століттями до н.е., включаючи підземний фонтан, написи та монети з ім'ям "Артеміда" - богиня Амарінтоса.

"Це підтверджує, що це місце було кінцевим пунктом щорічної процесії, коли місцеві шанувальники богині полювання йшли сюди від Еретрії", - йдеться на місцевому веб-сайт EviaZoom.