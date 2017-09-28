Amazon модернізує лінійку смарт-динаміків Echo
Amazon оголосив про випуск нових версій своїх смарт-колонок, пообіцявши кращий звук і розпізнання голосу.
Базова модель також вже передбачає кілька змінних варіантів зовнішнього каркасу. Це те, що пропонували дизайнери конкурента, - Google Home.
Більший Echo Plus доповнює "домашній хаб", дозволяючи контролювати смарт-лампочки та інші прилади без окремого пристрою для передачі даних.
А Echo Spot має екран, який дозволяє робити відео-дзвінки та підключати камеру.
Amazon ніколи не оприлюднював дані щодо продажів попередньої версії лінійки продуктів Echo.
Проте оглядачі вважають, що ці продукти, а також продукти Echo Dot були найпопулярнішими серед подібних.
Згідно із дослідженням, проведеним Consumer Intelligence Research Partners, "родина" Echo має приблизно 75% американського ринку динаміків із підключенням до інтернету та додатковими вбудованими смарт-функціями. Припускають, що на сьогодні продано близько 15 млн приладів.
Кольорові варіанти
Нові Echo менші за попередні і мають кращі баси.
Вони пропонуватимуться із шістьма змінними футлярами, виготовленими з різних матеріалів.
Коштуватимуть нові динаміки близько 100 доларів, що на 40% дешевше попередньої версії. Так само, нові Echo будуть дешевшими за динаміки Google Home, що вже є на ринку.
Echo Spot матиме ще й 2,5 дюймовий екран та вбудовану камеру і коштуватиме 130 доларів. У США вони мають з'явитися у грудні цього року. Час виходу на інші ринки поки що не оголошували.
"Amazon був піонером ринку, а отже, має переваги перед тими, хто з'явився на ринку пізніше", - каже Блейк Козак із IHS Technology consultancy.
"Але зробити це оновлення було дуже важливо для компанії, адже перші Echo з'явилися у 2014, і з того часу "залізо" не оновлювалося, хоча програмне забезпечення оновлювалося постійно".
"З того часу на ринку з'явилися інші прилади "преміум" класу, із кращими динаміками, а відтак, Amazon повинен був відповісти на виклик конкурентів".
До кінця цього року очікується запуск інших новинок:
- динаміки Apple HomePod,
- Harmon/Kardon's Іnvoke, що використовуватиме технологію Microsoft Cortana,
- нові динаміки від Sonos можуть підтримувати зв'язок із кількома смарт-присторями,
- є вирогідність виходу нової версії Google Home під час чергової презентації компанії 4 жовтня.
У Сіетлі Amazon також оголосив про Echo Buttons - невеликої базованої на технології Bluetooth кнопки, яку можна використовувати для ігор, включно із новою версією Trivial Pursuit.
На додачу Amazon представив Echo Connect, прилад, який під'єднується до стаціонарної телефонної лінії і перетворює динамік на мікрофон.
"Ці оголошення означатимуть ще більшу участь Amazon у нашому щоденному житті, - каже Джефф Блабер із CCS Insight. - Вони також суттєво піднімають планку для Apple та Google".
Відтак, презентація Google наступного тижня має буди дуже цікавою.
Компанія повинна представити кращий за iPhone X смартфон, а також набір домашніх смарт-приладів, кращих за ті, що вже показав Amazon.
А це складне завдання, навіть для Google.