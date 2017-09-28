Amazon модернізує лінійку смарт-динаміків Echo

Image caption Amazon показав три нові динаміки на виставці у Сіетлі

Amazon оголосив про випуск нових версій своїх смарт-колонок, пообіцявши кращий звук і розпізнання голосу.

Базова модель також вже передбачає кілька змінних варіантів зовнішнього каркасу. Це те, що пропонували дизайнери конкурента, - Google Home.

Більший Echo Plus доповнює "домашній хаб", дозволяючи контролювати смарт-лампочки та інші прилади без окремого пристрою для передачі даних.

А Echo Spot має екран, який дозволяє робити відео-дзвінки та підключати камеру.

Amazon ніколи не оприлюднював дані щодо продажів попередньої версії лінійки продуктів Echo.

Копирайт изображения Amazon Image caption Нові колонки мають давати кращі баси

Проте оглядачі вважають, що ці продукти, а також продукти Echo Dot були найпопулярнішими серед подібних.

Згідно із дослідженням, проведеним Consumer Intelligence Research Partners, "родина" Echo має приблизно 75% американського ринку динаміків із підключенням до інтернету та додатковими вбудованими смарт-функціями. Припускають, що на сьогодні продано близько 15 млн приладів.

Кольорові варіанти

Копирайт изображения Amazon Image caption Новий Echo матиме кілька варіантів "обгортки"

Нові Echo менші за попередні і мають кращі баси.

Вони пропонуватимуться із шістьма змінними футлярами, виготовленими з різних матеріалів.

Коштуватимуть нові динаміки близько 100 доларів, що на 40% дешевше попередньої версії. Так само, нові Echo будуть дешевшими за динаміки Google Home, що вже є на ринку.

Echo Spot матиме ще й 2,5 дюймовий екран та вбудовану камеру і коштуватиме 130 доларів. У США вони мають з'явитися у грудні цього року. Час виходу на інші ринки поки що не оголошували.

Image caption Echo Spot може працювати як будильник, давати стрім із смарт-камер і здійснювати відео-дзвінки

"Amazon був піонером ринку, а отже, має переваги перед тими, хто з'явився на ринку пізніше", - каже Блейк Козак із IHS Technology consultancy.

"Але зробити це оновлення було дуже важливо для компанії, адже перші Echo з'явилися у 2014, і з того часу "залізо" не оновлювалося, хоча програмне забезпечення оновлювалося постійно".

"З того часу на ринку з'явилися інші прилади "преміум" класу, із кращими динаміками, а відтак, Amazon повинен був відповісти на виклик конкурентів".

Копирайт изображения Google Image caption У Британії новий Echo буде дешевшим за Google Home

До кінця цього року очікується запуск інших новинок:

динаміки Apple HomePod,

Harmon/Kardon's Іnvoke, що використовуватиме технологію Microsoft Cortana,

нові динаміки від Sonos можуть підтримувати зв'язок із кількома смарт-присторями,

є вирогідність виходу нової версії Google Home під час чергової презентації компанії 4 жовтня.

У Сіетлі Amazon також оголосив про Echo Buttons - невеликої базованої на технології Bluetooth кнопки, яку можна використовувати для ігор, включно із новою версією Trivial Pursuit.

На додачу Amazon представив Echo Connect, прилад, який під'єднується до стаціонарної телефонної лінії і перетворює динамік на мікрофон.

"Ці оголошення означатимуть ще більшу участь Amazon у нашому щоденному житті, - каже Джефф Блабер із CCS Insight. - Вони також суттєво піднімають планку для Apple та Google".

Копирайт изображения Amazon Image caption Кнопки Amazon дають можливість користуватися динаміками по-новому

Відтак, презентація Google наступного тижня має буди дуже цікавою.

Компанія повинна представити кращий за iPhone X смартфон, а також набір домашніх смарт-приладів, кращих за ті, що вже показав Amazon.

А це складне завдання, навіть для Google.