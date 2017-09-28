Помер засновник Playboy Г'ю Гефнер

Копирайт изображения Reuters Image caption Г'ю Гефнер помер у своєму будинку

Засновник і незмінний головний редактор культового чоловічого журналу Playboy Г'ю Гефнер помер в США у віці 91 рік.

Гефнер, якого журнал Time якось назвав пророком гедонізму, помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Як повідомили в Playboy Enterprises, він помер від природних причин.

"Життя занадто коротке, щоб жити чужою мрією", - говорив пан Гефнер.

"Мій батько жив... як віртуоз засобів масової інформації та культури і людина, яка стояла за деякими з найбільш значних соціальних і культурних рухів сучасності в захисті свободи слова, громадянських прав і сексуальної свободи", - сказав в інтерв'ю виданню People син Г'ю Гефнера Купер, креативний директор Playboy Enterprises.

Він додав, що батька не вистачатиме дуже багатьом.

Як же все починалося

Перший випуск журналу Г'ю Гефнер підготував у 1953 році на власній кухні. У рубриці "Дівчина місяця" на обкладинці тоді знялася оголена Мерилін Монро. Її фотографії, зроблені ще під час фотосесії для календаря на 1949 рік, Гефнер купив за 200 доларів.

Гроші на видання першого числа видання Гефнеру довелося позичати, у тому числі у власної матері. Однак вже дуже скоро його дітище стало найбільш продаваним чоловічим журналом у світі.

Сам легендарний засновник популярного журналу вважав себе натхненником сексуальної революції 1960-70-х років.

"Я ніколи не вважав Playboy журналом про секс, - говорив Гефнер у 2002 році в інтерв'ю CNN. - Для мене він завжди був журналом про спосіб життя, в якому секс є важливою складовою частиною".

Крім фотографій оголених моделей у журналі виходили серйозні інтерв'ю з Фіделем Кастро, Джоном Ленноном, Мартіном Лютером Кінгом, а також публікували розповіді письменників, зокрема Володимира Набокова, Курта Воннегута, Яна Флемінга, Станіслава Лема, Стівена Кінга, Габріеля Гарсіа Маркеса, Джека Керуака та інших.

Копирайт изображения EPA Image caption Playboy був першопрохідцем серед глянцевих журналів, почавши у середині ХХ століття публікувати оголені фотографії

Playboy швидко став знаковим брендом, а логотип у вигляді кролика з метеликом на шиї - знаменитим.

На піку популярності журналу, який зробив ставку на публікації оголених моделей, тиражі Playboy у 1970-их досягали 7 мільйонів примірників. В останні роки, однак, тиражі журналу не перевищували 800 тисяч.

Велику частку прибутку Playboy отримує від продажу і ліцензування своєї брендової продукції.

У 2015 році було оголошено, що Playboy випускатимуть без фотографій "ню". Але вже через рік журнал повернувся до колишнього формату.

Копирайт изображения Reuters Image caption Гефнер - на фотографії у своєму улюбленому шовковому халаті - любив влаштовувати гучні вечірки у маєтках Playboy

"Я ніколи не подорослішаю, - говорив 82-річний Гефнер в інтерв'ю CNN. - Мені головне - залишатися молодим. Я ще давно вирішив, що вік ролі не грає, поки дівчата... думають так само, мені добре".

Бурхливе особисте життя

Гефнер в останні роки любив влаштовувати пишні, гучні вечірки в компанії з юними моделями у маєтках в Чикаго і Лос-Анджелесі, а свої успіхи у жінок пояснював тим, що вживає віагру.

За своє життя медіамагнат переспав з більш ніж сотнею жінок - стверджував він сам.

Гефнер тричі був одружений, у нього двоє дітей від першого шлюбу - син і дочка.

Чотири роки тому 86-річний Гефнер одружився втретє на одній з моделей Playboy Крістал Харріс, яка на 60 років молодша за нього.

Крістал Харріс стала обличчям журналу в грудні 2009 року.

Для Гефнера це був третій шлюб, водночас Харріс одружена до того не була. У 1949 році дружиною Гефнера стала Мідфред Вільямс, а в 1989-му - Кімберлі Конрад.

Гефнер обожнював Instagram і активно ним користувався.

Статок Г'ю Гефнера оцінюють у 43 мільйони доларів, ідеться в повідомленні на сайті його компанії Playboy Enterprises, Inc.

Джеймс Кук, кореспондент BBC у Лос-Анджелесі:

Г'ю Гефнер з його шовковими піжамами і тому подібним був персонажем, який розділив Америку.

Чи був він насправді хрещеним батьком сексуальной революції або просто брудним дідуганом? Одіозним продавцем шкідливого порно або освіченим видавцем сучасної літератури?

Феміністки звинувачували його в тому, що у своєму маєтку він ставився до жінок лише як до об'єктів сексуальних домагань, а то й як до повій. При цьому він підтримував расову інтеграцію і виступав за права геїв.

Загалом, він був персонажем набагато більш складним, ніж бачилося редакторам таблоїдів. І з точки зору сексуальних звичаїв властива йому вседозволеність - смілива або шокуюча залежно від вашого смаку - тепер здається не зовсім дивною. У цьому сенсі Г'ю Гефнер випередив свій час.