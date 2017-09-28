Виховательку табору "Вікторія" випустили на поруки

Апеляційний суд Одеської області змінив підозрюваній у порушенні правил пожежної безпеки виховательці табору "Вікторія" Наталії Янчик запобіжний захід з утримання під вартою на поруки депутатів Мустафи Найєма та Григорія Шверка.

Таке рішення суд оголосив у четвер.

"Нам вдалося. Апеляційний суд Одеської області відпустив виховательку дитячого табору "Вікторія" Наталію Янчик на поруки", - написав пан Найєм у Facebook.

Суд скасував рішення Київського райсуду Одеси, який арештував виховательку без права застави.

У результаті пожежі в дитячому спортивно-оздоровчому таборі "Вікторія" в ніч на 16 вересня загинули троє дітей.