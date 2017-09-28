ГПУ провела обшуки у Мінсоцполітики

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Генеральна прокуратура разом з Нацполіцією провели обшуки у заступника міністра соціальної політики та інших службових осіб Міністерства соціальної політики України. Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

За повідомленням, обшук провели у рамках розслідування кримінального провадження щодо службовців Мінсоцполітики за фактом "сприяння ними керівникам комерційних структур у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету".

А також за фактом розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів, які були виділені на оздоровлення школярів та соціально незахищених категорій, додали в ГПУ.

Триває досудове розслідування.