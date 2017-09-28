На Луганщині підірвалися два прикордонники
- 28 вересня 2017
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Два військовослужбовці складу прикордонного наряду підірвались на невідомому вибуховому пристрої у Луганській області. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
За інформацією прес-служби, обоє охоронців кордону загинули на місці.
Інцидент стався на ділянці відділу "Станично-Луганське" близько 17 години.
Для об'єктивного вивчення всіх обставин трагедії ДПСУ поінформує військову прокуратуру, Нацполіцію та представників міжнародних місій, які працюють у зоні проведення АТО.