У Німеччині зловмисник отруїв їжу в супермаркетах - поліція

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Злочинець заразив доросле та дитяче харчування у Німеччині, вимагаючи мільйони євро викупу, повідомили у поліції.

Шантажист повідомив, що отруїв деякі товари у німецьких супермаркетах, а також - дитяче харчування.

Чиновники міста Констанц заявили, що чоловік надіслав свої погрози електронною поштою на адресу декількох мереж роздрібної торгівлі.

За повідомленням, він попередив, що отруїть їжу по всій Європі, якщо йому не виплатять 11,7 мільйона євро.

По усій Німеччині оголосили попередження після того, як минулого тижня поліцейські на півдні країни заявили, що їх поінформували про те, що було пошкоджено упаковування п'яти банок дитячого харчування.

У поліції додали, що у дитячому харчуванні виявили етиленгліколь, безбарвну рідину без запаху, яку використовують при виробництві антифризів, та яка може бути смертельною при споживанні.

У поліції міста Констанц заявили, що сприймають погрози серйозно.

Поліція шукає чоловіка, якого зафіксували камери спостереження. Його фото оприлюднили, щоб допомогти у пошуку.