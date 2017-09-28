Китай закриває північнокорейські компанії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пхеньян проводить антиамериканські мітинги

Китай повідомив північнокорейські компанії на своїй території, що вони повинні закритися відповідно до санкцій ООН проти КНДР, оголошених після низки ракетних випробувань.

Ці компанії повинні припинити діяльність до початку січня. Спільні китайсько-корейські підприємства також закриваються.

Китай, який є єдиним важливим союзником КНДР, уже заборонив торгівлю виробами текстильної промисловості й обмежив експорт нафти до Північної Кореї.

Ці заходи введено в межах міжнародної реакції на шосте і найпотужніше ядерне випробування, проведене КНДР.

Рада Безпеки ООН, до якої входить Китай, 11 вересня одностайно проголосувала за введення нових санкцій.

Китайське міністерство торгівлі заявило, що визначило для північнокорейських компаній на своїй території крайній термін, до якого вони повинні закритися - 120 днів після резолюції ООН.

КНДР ізольована політично й економічно, а більшість її торгівлі припадає на Китай.

Пекін традиційно виступає на захист свого сусіда, однак гостро скритикував ядерні випробування і войовничу риторику Пхеньяна.