Віслюк пошкодив спортивне авто морквяного кольору

Копирайт изображения McClaren/iStock Image caption Віслюк Вітус був голодний, а автомобіль нагадав йому моркву

Водій німецького розкішного спортивного автомобіля виграв позов проти голодного віслюка.

15 вересня минулого року Маркус Зан залишив своє яскраво помаранчеве авто марки McLaren Spider на автостоянці у Фогельсбергу, що в землі Гессе, а поруч був загін для тварин.

За його словами, віслюк на ім'я Вітус пожував йому задній бампер. Суд постановив, що власники Вітуса мають сплатити власнику автомобіля €5 800 компенсації за обдерту фарбу.

Поліція припускає, що Вітус міг подумати, ніби автомобіль - купа моркви.

Власники віслюка апелюватимуть проти вироку суду.

Вони кажуть, що невідомо, чи саме Вітус пошкодив автомобіль, а Маркус Зан не повинен був паркувати свою машину вартістю €310 тисяч поруч із загоном для тварин.

Цей судовий позов викликав увагу державних німецьких ЗМІ своєю незвичністю.