Віслюк пошкодив спортивне авто морквяного кольору
Водій німецького розкішного спортивного автомобіля виграв позов проти голодного віслюка.
15 вересня минулого року Маркус Зан залишив своє яскраво помаранчеве авто марки McLaren Spider на автостоянці у Фогельсбергу, що в землі Гессе, а поруч був загін для тварин.
За його словами, віслюк на ім'я Вітус пожував йому задній бампер. Суд постановив, що власники Вітуса мають сплатити власнику автомобіля €5 800 компенсації за обдерту фарбу.
Поліція припускає, що Вітус міг подумати, ніби автомобіль - купа моркви.
Власники віслюка апелюватимуть проти вироку суду.
Вони кажуть, що невідомо, чи саме Вітус пошкодив автомобіль, а Маркус Зан не повинен був паркувати свою машину вартістю €310 тисяч поруч із загоном для тварин.
Цей судовий позов викликав увагу державних німецьких ЗМІ своєю незвичністю.