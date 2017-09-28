У Каталонії поліція закрила склад зі скриньками для референдуму

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Студенти проголосили "страйк" на підтримку незалежності

Барселонська поліція опечатала склад, у якому, як повідомляють, зберігаються виборчі скриньки, оскільки Іспанія прагне перешкодити референдуму про незалежність Каталонії.

Міська поліція, Guàrdia Urbana, таким чином виконала розпорядження прокурорів не допустити голосування в запланованому на неділю референдумі.

Близько 16 000 школярів і студентів влаштували демонстрацію в Барселоні на підтримку референдуму.

Іспанія надіслала до Каталонії тисячі додаткових поліцейських. Мадрид виключив можливість переговори про голосування, яке він вважає незаконним.

Близько 10 мільйонів виборчих бюлетенів заарештовано, а веб-сайти, які мали інформувати про результати референдуму, були закриті.

Джерело поліції повідомило каталонській щоденній газеті La Vanguardia, що поліція не допустить жодної спроби вивезти виборчі скриньки зі з складу Calle Perú.

Копирайт изображения AFP Image caption Поки незрозуміло, що в неділю вчинить барселонрська поліція

Президент Каталонії Карлес Пучдемон повідомив каталонців через Twitter , як їм проголосувати і знайти виборчу дільницю за допомогою спеціального додатка.

Тим часом мер Барселони Ада Колау закликала Європейську комісію втрутитися у протистояння між Каталонією і урядом Іспанії, написавши статтю в британському часописі Guardian.

Вона звинуватила Мадрид у тому, що він дозволив давньому питанню каталонського суверенітету перетворитися з внутрішнього диспуту на європейський конфлікт.