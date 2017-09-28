Угрупування ІД поширило аудіозапис, де чути голос аль-Багдаді

Копирайт изображения AFP Image caption Востаннє аль-Багдаді з'явився на публіці в липні 2014 року

Бойовики "Ісламської держави" оприлюднили аудіозапис, як виглядає, заяви лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді.

Чоловік, голос якого схожий на голос аль-Багдаді, судячи з усього, посилається на недавні погрози на адресу США і Японії з боку Північної Кореї.

Він також згадує бої за основні опорні пункти ІД, такі як Мосул, відбитий у джихадистів іракськими військами в липні.

Аль-Багдаді, за голову якого США обіцяють 25 млн доларів, не бачили з липня 2014 року, і ця обставина породила масу припущень і чуток.

Зокрема, в червні 2017 року російське міністерство оборони заявило, що в результаті авіаудару 28 травня неподалік міста Ракка аль-Багдаді був, імовірно, вбитий.

Незабаром після цього іранські офіційні особи заявили, що аль-Багдаді безумовно мертвий.

"За інформацією, яка перевіряється по різних каналах, на нараді [по якій було завдано удар ВКС РФ] був присутній також лідер ІД Ібрагім Абу-Бакр аль-Багдаді, який у результаті удару був знищений", - йдеться в повідомленні міноборони.

Однак повідомлення про його смерть надходили і раніше, тому Вашингтон скептично ставиться до подібних непідтверджених заяв.

Востаннє аль-Багдаді з'явився на публіці в мечеті Аль-Нурі в Мосулі після того, як місто захопили загони ІД і було оголошено про створення "халіфату".

Ця екстремістське угруповання, заборонене в багатьох країнах світу і відоме своєю жорстокістю, протягом 2017 року поступово втрачало територію, захоплену в Сирії та Іраку.

46-хвилинний аудіозапис був вивішений на сайті, пов'язаному з ІД. Це перша подібна заява з листопада.

Крім Мосула, в записі згадуються битви за Ракку і Хаму в Сирії, а також за лівійське місто Сірт.

Промовець також говорить про мирні переговори в Сирії за участю Росії.

Велика частина виступу містить релігійні пасажі.

Копирайт изображения AFP Image caption У липні іракська армія звільнила Мосул від бойовиків ІД

Аль-Багдаді може ховатися в районі сирійсько-іракського кордону, ця територія, як і раніше утримується бойовиками ІД.

Як стверджував в інтерв'ю ВВС науковий співробітник Інституту близькосхідної політики "Тахрір" у Вашингтоні Хассан Хассан, про місцезнаходження аль-Багдаді, швидше за все, знає лише дуже обмежене коло людей.

Це ускладнює пошуки лідера ІД, що їх веде американський спецназ.

Представник очолюваної США коаліції полковник Раян Діллон підтвердив, що, не маючи переконливих доказів смерті аль-Багдаді, американські військові виходять з того, що він як і раніше живий.

"У нас там є професіонали, які цілеспрямовано займаються пошуком аль-Багдаді і йому подібних, - сказав Діллон. - Ми дуже добре вміємо переслідувати і руйнувати ці мережі і об'єкти, які мають особливу цінність".

Аналіз кореспондента ВВС з питань безпеки Френка Гарднера:

Що ж, лідер ІД аль-Багдаді все ще живий. Або, принаймні, він був, як виглядає, ще живий в серпні.

Це відповідає думці західних розвідок і точці зору іракського уряду, які завжди скептично ставилися до російських повідомлень про те, що його вбили в ході авіанальоту.

Той факт, що аль-Багдаді все ще живий, може трохи підбадьорити обложених в місті Ракка бойовиків ІД, які все ще чіпляються за це місто. Але навряд чи це повідомлення здатне щось стратегічно змінити.

Як і лідер Аль-Каїди аль-Завахірі, лідер ІД настільки скутий у своїх діях постійною необхідністю ховатися, що він рідко виходить на зв'язок і навряд чи здатний особисто керувати операціями бойовиків. Хіба що він може дати їм своє благословення.