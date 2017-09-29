Сенатори США назвали доповідь Twitter щодо впливу Росії на вибори "неадекватною"

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Американські сенатори скритикували керівництво Twitter за недостатньо інформативну доповідь на брифінгу, присвяченому розслідуванню російського сліду у передвиборчій кампанії в США.

Напередодні керівництво Twitter повідомило про закриття понад двохсот аккаунтів, що належали тим самим російським користувачам, які під час президентської кампанії у США розмістили тисячі рекламних повідомлень політичного характеру у Facebook.

Представники соцмедіа розповіли ці та інші факти на закритих слуханнях у спецкомітеті Сенату США з розвідки.

Сенатор від штату Вірджинія, демократ Марк Уорнер назвав презентацію Twitter "неадекватною" і такою, що "розчаровує".

Зустріч представників Twitter із сенатським комітетом проходила в рамках масштабного розслідування дій російських осіб, які використовували Facebook, Twitter та інші соціальні мережі, аби поширити дезінформацію і посіяти невдоволення під час передвиборчої кампанії у США у 2016 році.

Російська влада відкидає ці звинувачення.