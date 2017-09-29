Сенатори залишилися невдоволеними доповіддю Twitter про вплив Росії на вибори у США

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Американські сенатори скритикували керівництво Twitter за недостатньо інформативну доповідь на брифінгу, присвяченому розслідуванню російського сліду у передвиборчій кампанії в США.

Напередодні керівництво Twitter повідомило про закриття понад двохсот аккаунтів, що належали тим самим російським користувачам, які під час президентської кампанії у США розмістили тисячі рекламних повідомлень політичного характеру у Facebook.

У Twitter твердять, що вони знайшли співпадіння у 22 із 450 аккаунтів, спільних із Facebook, і ще 179 "пов'язаних аккаунтів".

Twitter заявив, що закрив усі аккаунти, у яких помітив порушення правил, зокрема, і стосовно спаму. На відміну від Facebook, у випадку із Twitter про використання аккаунтів для реклами не йшлося.

Представники соцмедіа розповіли ці та інші факти на закритих слуханнях у спецкомітеті Сенату США з розвідки.

Сенатор від штату Вірджинія, демократ Марк Уорнер назвав презентацію Twitter "неадекватною" і такою, що "розчаровує".

Спецкомітет не отримав жодної нової інформації із доповіді керівництва компанії, заявив сенатор. За його словами, матеріали Twitter переважно базувалися на інформації, що вже була отримана від Facebook.

"Це свідчить про колосальне нерозуміння командою Twitter усієї серйозності ситуації", - додав сенатор.

Його однопартієць із Палати представників Адам Шифф, заявив, що Twitter вдався лише до "коригуючих кроків" щодо аккаунтів, пов'язаних із Росією.

"Ми чекаємо почути більше від Twitter в ході розслідування того, як Росія намагалася поширювати дезінформацію та фейкові новини через ботів та підставні особи, аби вплинути на результати виборів", - заявив політик.

Twitter твердить, що продовжить розслідування.

Не боти, а живі люди

Переговори Twitter із представниками сенатського комітету проходили за зачиненими дверима. Сторони не розкривають зміст переговорів.

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"З огляду на природу цього розслідування ми не завжди можемо оприлюднити те, що ми обговорюємо зі слідчими. Завжди є методи і інструменти, про які ми не можемо говорити, тому що це допомагає злочинцям їх обійти", - йдеться у корпоративному блозі Twitter.

У Twitter вважають, що досягли успіхів у боротьбі із автоматизованими аккаунтами, тобто ботами. Проте впродовж останнього часу з'явилася нова проблема - аккаунти, якими керують не боти, а живі люди.

Величезна кількість аккаунтів, координованих троллями, мають ефект, подібний до спаму. Проте виявити такі неавтоматизовані аккаунти набагато складніше, скаржаться у Twitter.

Зустріч представників Twitter із сенатським комітетом проходила в рамках масштабного розслідування дій російських осіб, які використовували Facebook, Twitter та інші соціальні мережі, аби поширити дезінформацію і посіяти невдоволення під час передвиборчої кампанії у США у 2016 році.

Російська влада відкидає ці звинувачення.

Комітети з розвідки Сенату і Палати представників запросили керівників Facebook, Google и Twitter 1 листопада дати публічні свідчення на слуханнях, присвячених втручанню Росії у американські вибори.

Фабрика троллів

Аккаунти у Twitter, як повідомляє Washington Post, були пов'язані із 470 аккаунтами і сторінками Facebook, які, за твердженням керівництва компанії, були відкриті відомою російською "фабрикою троллів" - санкт-перебурзьким "Агентством інтернет-досліджень".

Експерти Facebook дослідили політичну рекламу, розміщену у соцмережі, яка теоретично могла мати рсоійське походження.

Наприклад, це були оголошення, оплачені з аккаунтів, що мали американські IP-адреси, проте були налаштовані на російську. Вони не порушували правил Facebook, а тому і не були закриті.

З таких аккаунтів були проплачені приблизно 3 тисячі рекламних оголошень на загальну суму у 100 тисяч доларів.

Реклама не закликала голосувати за певного кандидата, але містила провокаційну інформацію з гарячих тем передвиборчої кампанії, зокрема, і з питань міграції.

Тепер увагу слідчих привернула активінсть російській троллів у Twitter.

"Існує багато свідчень того, що російська розвідка була присутня у Twitter впродовж багатьох років і використовувала його для поширення інформації таким чином, аби потім вона розмножувалася провідними і ангажованими засобами масової інформації", - цитує Washington Post заступника директора Sunlight Foundation Алекса Хауарда.