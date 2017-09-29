АТО: за добу - 16 обстрілів, двоє поранених

  • 29 вересня 2017
АТО Копирайт изображения UNIAN

За повідомленням прес-центру штабу АТО, впродовж минулої доби позиції українських військових зазнали 16 обстрілів. Двоє бійців поранено.

13 разів ЗСУ "симетрично відповідали ворогу із зброї не забороненої мирними домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 мм і стрілецьку зброю.

Найбільша кількість обстрілів - на Приморському напрямку.