Мумбаї: у тисняві на залізниці загинули 22 людини

Копирайт изображения Getty Images Image caption На станції Елфінстоун у Мумбаї стикуються дві найбільші місцеві гілки залізниці

У тисняві на залізничній станції у Мумбаї загинули 22 людини, ще приблизно 30 травмувалися - повідомила індійська влада.

Вони також кажуть, що до інциденту на станції Елфінстоун, де перетинаються дві найбільші місцеві гілки електрички, призвів сильний дощ і переповненість станції. Тиснява утворилася на пішоходному мосту, що веде до станції.

Поранених доправили до найбілижчої лікарні. На місці події перебувають керівники залізниці.

Речник залізниці Аніл Саксена розповів журналістам, що міст був вщент заповнений пасажирами, одні з яких намаглися вкритися від дощу, а інші - залишити станцію.

Він також овідомив, що інцидент ретельно розслідуватимуть.

Кореспондент ВВС у Мумбаї каже, що ця трагедія ще раз привернула увагу до проблем транспортної інфраструктури міста, яку часто критикують за застарілість і неефективність при багатомільйонних потоках пасажирів кожного дня.