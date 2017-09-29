Ціни на житло у Лондоні "зменшилися вперше за 8 років"

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За інформацією асоціації забудовників Nationwide, ціни на житло у британській столиці зменшилися вперше від 2009 року.

Падіння, зафіксоване у вересні, поки що є незначним - лише 0,6% до відповідного періоду минулого року.

За даними асоціації, Лондон також має найгірші показники у країні від 2005 року.

Загалом по Британії ціни на житло все ще зростають, але темпи зростання уповільнилися до 2%. Це найнижчий рівень від 2013 року.

Раніше ціни на житло знижувалися лише у центрі Лондона, але до цього часу ситуація в столиці визначалася зростанням цін на житло у передмістях.

Головний економіст Nationwide Роберт Гарднер каже, що падіння цін у столиці є "особливо помітним".

За даними асоціації, середня ціна будинку чи квартири у Британії становить близько 210 тисяч фунтів.