У Черкасах застрелили депутата міськради

Копирайт изображения Партія "УКРОП" Image caption Михайло Бінусов був членом партії "УКРОП"

У четвер ввечері у Черкасах застрелили депутата міської ради, заступника начальника департаменту житлово-комунального комплексу Михайла Бінусова.

Цю інформацію ВВС Україна підтвердили у місцевій поліції.

"Після отримання інформації про те, що на території одного з гаражних комплексів в місті Черкаси виявлено тіло депутата Черкаської міської ради на місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, експерти, кінологи з собаками та керівництво поліції міста та області", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

У місті введено план "Сирена". У МВС Черкащини додають, що до пошуків причетних до вбивства залучено всіх працівників кримінальної поліції області.

З автомата

Михайло Бінусов також був керівником міської організації партії "Укроп".

З вересня нинішнього року він виконував обов'язки керівника департаменту житлово-комунального комплексу.

"За попередньою інформацією, злочинці здійснили понад 20 пострілів з автомата Калашникова", - йдеться у повідомленні партії "УКРОП".

"Михайло Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу. Йому була поставлена задача побороти корупцію в департаменті. Всі потоки були повністю перекриті", - цитує мера Черкас Анатолія Бондаренка місцеве видання "Про все".