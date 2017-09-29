Російська поліція: Навального не затримали, а викликали для пояснень
Московська поліція підтвердила, що опозиціонер Олексій Навальний доставлений до чергової частини, але при цьому стверджує, що його не затримували.
Як повідомили Російській службі Бі-бі-сі у відділенні поліції по Данилівському району, Олексія Навального до них привели для дачі деяких пояснень.
"З чого ви взяли, що він затриманий? По книзі затримань Навальний не проходить", - розповіли правоохоронці.
"Якщо його привели сюди для дачі якихось пояснень, це не означає, що він затриманий", - у черговій частині в коментарі Російській службі Бі-бі-сі.
При цьому в поліції не стали уточнювати, яких саме пояснень чекають від Олексія Навального.
Пізніше агенція ТАСС з посиланням на поліцію повідомила, що Олексія Навального затримали за "за неодноразові заклики до участі в неузгоджену публічному заході".
У під'їзді
Раніше про своє затримання повідомив у Instagram сам російський політик.
"Ох як старий Путін не хоче, щоб я потрапив на мітинг в Нижньому Новгороді. Вийшов, щоб їхати на вокзал - затримали в під'їзді", - йшлося у дописі Олексія Навального.
"Як у кіно, під'їхала машина - з неї поліція. Везуть у відділок внутрішніх справ "Даниловський" ніби", - додав він.
Олексій Навальний також опублікував відео, на якому видно, як з автомобіля виходять кілька поліцейських і просять його пройти для "дачі пояснень".
Сьогодні в Нижньому Новгороді Олексій Навальний планував провести мітинг, який адміністрація міста відмовилася узгодити. Захід заплановано на вечір.
Обласна поліція закликала жителів і гостей Нижнього Новгорода утриматися від участі у мітингу опозиціонера, повідомила прес-служба місцевого управління МВС.
Водночас сам Олексій Навальний стверджує, що мітинг санкціонований.
"Це, звичайно, новий етап. Тепер мене затримують за спробу взяти участь в санкціонованому мітингу", - написав він у Twitter.