Російська поліція: Навального не затримали, а викликали для пояснень

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олексій Навальний планував їхати на мітинг у Нижній Новгород

Московська поліція підтвердила, що опозиціонер Олексій Навальний доставлений до чергової частини, але при цьому стверджує, що його не затримували.

Як повідомили Російській службі Бі-бі-сі у відділенні поліції по Данилівському району, Олексія Навального до них привели для дачі деяких пояснень.

"З чого ви взяли, що він затриманий? По книзі затримань Навальний не проходить", - розповіли правоохоронці.

"Якщо його привели сюди для дачі якихось пояснень, це не означає, що він затриманий", - у черговій частині в коментарі Російській службі Бі-бі-сі.

При цьому в поліції не стали уточнювати, яких саме пояснень чекають від Олексія Навального.

Пізніше агенція ТАСС з посиланням на поліцію повідомила, що Олексія Навального затримали за "за неодноразові заклики до участі в неузгоджену публічному заході".

У під'їзді

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Раніше про своє затримання повідомив у Instagram сам російський політик.

"Ох як старий Путін не хоче, щоб я потрапив на мітинг в Нижньому Новгороді. Вийшов, щоб їхати на вокзал - затримали в під'їзді", - йшлося у дописі Олексія Навального.

"Як у кіно, під'їхала машина - з неї поліція. Везуть у відділок внутрішніх справ "Даниловський" ніби", - додав він.

Олексій Навальний також опублікував відео, на якому видно, як з автомобіля виходять кілька поліцейських і просять його пройти для "дачі пояснень".

Сьогодні в Нижньому Новгороді Олексій Навальний планував провести мітинг, який адміністрація міста відмовилася узгодити. Захід заплановано на вечір.

Обласна поліція закликала жителів і гостей Нижнього Новгорода утриматися від участі у мітингу опозиціонера, повідомила прес-служба місцевого управління МВС.

Водночас сам Олексій Навальний стверджує, що мітинг санкціонований.

"Це, звичайно, новий етап. Тепер мене затримують за спробу взяти участь в санкціонованому мітингу", - написав він у Twitter.