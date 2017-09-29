СБУ: в Брюсселі Росія планувала інформпровокацію проти України

Image caption 27 вересня в одному з приміщень Європаламенту пройшов захід під назвою "Порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичні репресії в Україні". У СБУ його пов'язали з діяльністю російських спецслужб

СБУ заявляє про те, що російські спецслужби у Брюсселі планували здійснити інформаційну провокацію задля дискредитації України.

"Оперативники СБ України встановили, що спецслужби РФ планували провести у Брюсселі акцію з дискредитації України перед європейською спільнотою", - йдеться у повідомленні СБУ.

"Для цього до Брюсселя виїхало кілька громадян України як "оратори" круглого столу на тему: "Порушення прав людини, обмеження свободи преси та політичні репресії в Україні". Для посилення "ефекту" від їхнього виступу та надання додаткової "правдивості", організатори планували пряме включення з Києва, під час якого проплачені "блогери" та "журналісти" мали підтвердити інформацію про утиски і переслідування", - додають у СБУ.

Там також стверджують, що учасників включення організатори найняли "на чорному ринку праці за 100 грн кожного".

"Для унеможливлення їхньої ідентифікації європейськими партнерами, куратори зобов'язали одягти "масовку" чорні окуляри у зв'язку із нібито переслідуваннями в Україні та побоюваннями за власне життя", - відзначають у СБУ.

"Єдиною широко відомою суспільству особою на цьому фейковому заході була народний депутат України V,VI,VII скликань Олена Бондаренко, котра відмовилась від дачі пояснень правоохоронцям. Проте за неї залюбки це зробила найнята для "шоу" публіка", - підсумовують у Службі безпеки України.

В СБУ заявляють "про часткову зміну тактики антиукраїнської діяльності російської сторони" у Європі "з використанням, як і раніше, неправдивих і надуманих даних".

Копирайт изображения СБУ Image caption СБУ опублікувала пояснення одного з учасників ймовірного влкючення

У спецслужбі додають, що планують допитати "фейкових блогерів" у рамках вже відкритих кримінальних проваджень.

Були також опубліковані пояснення одного з учасників ймовірного влкючення.

Зустріч з євродепутатами

Image caption Тетяна Монтян та Петро Симоненко під час заходу в Брюсселі

Раніше ВВС Україна повідомляла про те, що 27 вересня в одному з приміщень Європейського парламенту кілька євродепутатів провели зустріч, яку назвали "круглим столом" на тему "Порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичні репресії в Україні".

На заході були присутні блогер Руслан Коцаба, адвокат Тетяна Монтян, лідер забороненої в Україні Компартії Петро Симоненко, адвокат матері убитого публіциста Олеся Бузини Артем Захаров.

Також там були інші українці, зокрема один з учасників подій 2 травня в Одесі Олег Музика, який, за його словами, отримав політичний притулок у Німеччині, представники організації "Громадська ініціатива "Відновлення Донбасу" екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та журналісти каналу "Россия".

Загалом захід відвідало близько сотні людей, серед яких було кілька депутатів Європарламенту та їхніх представників.

Image caption Захід відвідали і російські журналісти

Безпосередніми ініціаторами заходу стали євродепутати: представниця Латвії Тетяна Жданок (група "Зелених і Європейського вільного альянсу"), інший депутат від Латвії Андрейс Мамикінс ("Прогресивний альянс соціалістів і демократів у Європарламенті"), а також чех Їржі Машталка (група "Європейських об`єднаних лівих та Ліво-зелених Півночі"), який в радянські часи навчався у Київському медичному університеті.

Image caption Андрейс Мамикінс, Тетяна Жданок та Їржі Машталка

Їржі Машталка також є заступником голови делегації Європарламенту до Росії, а у 2016 році отримав від російського президента Орден дружби "за великий внесок у розвиток дружби і співпраці з РФ, розвиток торгівельно-економічних і наукових зв'язків, збереження і популяризацію російської мови за кордоном".

У 2009 році аналогічний орден отримала і Тетяна Жданок.

Самі організатори стверджують, що організували зустріч для того, щоб висвітлити в Європі "альтернативну" точку зору про ситуацію в Україні. Водночас включення з Києва вони не анонсували.

Детально про той захід читайте у репортажі ВВС Україна.