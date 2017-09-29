Калинівку можуть розміновувати до грудня - Гройсман
Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що розмінування територій біля військових складів в районі Калинівки може тривати до кінця листопада.
"Для того, щоб 10 тисяч гектарів нам обстежити, сьогодні необхідно близько двох місяців. Найближчі території вже обстежили і розмінували. Робота буде тривати до кінця листопада", - заявив він на Вінниччині.
Пан Гройсман зазначив, що розмінування може завершитися і раніше.
Внаслідок пожежі на арсеналі міноборони у Калинівці Вінницької області, яка спалахнула вночі проти середи, згоріли 34 тони боєприпасів, повідомив в ефірі телеканалу "1+1" радник президента Юрій Бірюков.
В уряді у четвер повідомили, що контролюють ситуацію у районі інциденту.
Із тих районів евакуювали понад 30 тисяч людей, але в Кабміні зазначили, що жителі військового містечка та довколишніх сіл в районі Калинівки вже почали повертатися до своїх домівок.
Через інцидент постраждали принаймні двоє людей.
Хто винен?
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за ситуацію у Калинівці повинні відповідати найвищі посадовці, а також керівництво Генштабу.
За його словами, на українських арсеналах є багато порушень, усунути які мали ще після пожежі біля містечка Сватове у 2015 році.
"Ми продемонстрували, що не здатні захистити наші стратегічні арсенали", - сказав пан Турчинов.
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"Були ухвалені рішення, були дані доручення, на превеликий жаль, більшість із них не було виконано, і ми маємо такі наслідки", - додав секретар РНБО.
Керівник Генштабу, головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко у відповідь заявив, що звинуватити його в бездіяльності через пожежу та вибухи не вдасться.
"Призначити крайніх не вийде. Для управління Збройними силами вибудована чітка вертикаль з Верховним Головнокомандувачем на чолі", - написав він на Facebook.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що на складі поблизу Калинівки вчинили диверсію: "Я впевнений, що це спланована робота агресора, в тому числі і в середині нашої країни".
При цьому він наголосив, що це "не знімає відповідальності з тих, хто не надав необхідного забезпечення, необхідної охорони складам українських боєприпасів".
Військова прокуратура розслідує вибухи на складах за статтею про диверсію.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що у день вибухів на складі у Калинівці не було зафіксовано диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.
Він додав, що на момент початку вибухів на базі було недостатньо охорони, а також не працювала пожежна сигналізація.