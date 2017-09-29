Калинівку можуть розміновувати до грудня - Гройсман

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Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що розмінування територій біля військових складів в районі Калинівки може тривати до кінця листопада.

"Для того, щоб 10 тисяч гектарів нам обстежити, сьогодні необхідно близько двох місяців. Найближчі території вже обстежили і розмінували. Робота буде тривати до кінця листопада", - заявив він на Вінниччині.

Пан Гройсман зазначив, що розмінування може завершитися і раніше.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Пожежа на арсеналі поблизу Калинівки: гуркіт і вибухи

Внаслідок пожежі на арсеналі міноборони у Калинівці Вінницької області, яка спалахнула вночі проти середи, згоріли 34 тони боєприпасів, повідомив в ефірі телеканалу "1+1" радник президента Юрій Бірюков.

В уряді у четвер повідомили, що контролюють ситуацію у районі інциденту.

Із тих районів евакуювали понад 30 тисяч людей, але в Кабміні зазначили, що жителі військового містечка та довколишніх сіл в районі Калинівки вже почали повертатися до своїх домівок.

Через інцидент постраждали принаймні двоє людей.

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Хто винен?

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за ситуацію у Калинівці повинні відповідати найвищі посадовці, а також керівництво Генштабу.

За його словами, на українських арсеналах є багато порушень, усунути які мали ще після пожежі біля містечка Сватове у 2015 році.

"Ми продемонстрували, що не здатні захистити наші стратегічні арсенали", - сказав пан Турчинов.

"Були ухвалені рішення, були дані доручення, на превеликий жаль, більшість із них не було виконано, і ми маємо такі наслідки", - додав секретар РНБО.

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Керівник Генштабу, головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко у відповідь заявив, що звинуватити його в бездіяльності через пожежу та вибухи не вдасться.

"Призначити крайніх не вийде. Для управління Збройними силами вибудована чітка вертикаль з Верховним Головнокомандувачем на чолі", - написав він на Facebook.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що на складі поблизу Калинівки вчинили диверсію: "Я впевнений, що це спланована робота агресора, в тому числі і в середині нашої країни".

При цьому він наголосив, що це "не знімає відповідальності з тих, хто не надав необхідного забезпечення, необхідної охорони складам українських боєприпасів".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Людей евакуювали до Вінниці, Бердичева та інших міст

Військова прокуратура розслідує вибухи на складах за статтею про диверсію.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що у день вибухів на складі у Калинівці не було зафіксовано диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.

Він додав, що на момент початку вибухів на базі було недостатньо охорони, а також не працювала пожежна сигналізація.