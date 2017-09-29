Трамп збирається у турне по Азії
Президент США Дональд Трамп відвідає п'ять азіатських країн у листопаді для участі у регіональних самітах, оголосив Білий Дім.
Він відвідає Японію, Китай, Південну Корею, В'єтнам, Філіппіни та штат Гаваї, США під час 11-денної поїздки.
"Президентські заходи зміцнять міжнародну рішучість, аби протистояти загрозі Північної Кореї",- заявили у Білому домі.
Нещодавно Північна Корея погрожувала знищити літаки США у регіоні.
Раніше американські бомбардувальники пролетіли поблизу східного узбережжя Північної Кореї.
За словами прес-служби Пентагону, цей крок має продемонструвати, що у президента США Дональда Трампа "багато військових варіантів, за допомогою яких можна відбити будь-яку загрозу".
У відомстві зазначили, що цього разу винищувачі і бомбардувальники просунулися на північ від демілітаризованої зони ближче, ніж будь-коли в 21 столітті.
На це міністр закордонних справ Північної Кореї звинуватив президента США Дональда Трампа в оголошенні війни.
А президент США Дональд Трамп у Twitter відреагував: "Тільки що чув, як міністр закордонних справ Північної Кореї говорив в ООН. Якщо він буде повторювати думки маленької людини-ракети, вони довго тут не пробудуть!"