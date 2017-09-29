Каталонія: вчителі та студенти готуються відкрити школи на референдум
Викладачі та студенти у Каталонії організовують відкриття виборчих дільниць у деяких школах, аби провести незаконний референдум за незалежність від Іспанії у неділю.
У соціальних медіа поширюють закодовані повідомлення із організаційними настановами, повідомляє газета La Vanguardia.
Сотні викладачів зібралися у штаб-квартирі регіонального уряду в четвер, співаючи гасла "ми відкриємося" і "ми будемо голосувати".
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Мадрид пообіцяв запобігти "опитуванням".
Це критичний час для Каталонії, де протягом останніх п'яти років децентралізований уряд краю зажадав проведення референдуму, аби від'єднатися від Іспанії, повідомляє із Барселони кореспондент BBC Том Баррідж.
Уряд Каталонії заявив, що може оголосити про незалежність від Іспанії протягом 48 годин після голосування.
Але Іспанія, швидше за все, надішле туди тисячі поліцейських, які наразі перебувають на борту двох круїзних суден біля Барселони, аби завадити будь-якому голосуванню і гарантувати іспанський суверенітет над Каталонією, повідомляє кореспондент ВВС.
У цьому заможному районі на північному сході Іспанії живе понад сім мільйонів людей. Вони мають свою мову та культуру, а також значну автономію. Але іспанська держава не визнає Каталонію окремою державою.
Каталонські лідери звернулися до Європейського Союзу, заявивши, що Мадрид підірвав демократичні цінності. У п'ятницю президент Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що працюватиме над політичним вирішенням цього питання.
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Він розповів італійському інформаційному агентству Ansa про те, що референдум незаконний, але Мадриду та адміністрації у Каталонії треба було врегулювати це питання.
Втім, міністр охорони здоров'я Іспанії Долорес Монтсеррат у п'ятницю відкинула діалог щодо цього питання і закликала до відставки президента Каталонії Карлеса Пучдемона, повідомляє газета El Mundo.
Викладачі та студенти Каталонії відіграли значну роль у кампанії за референдум. Студенти виходили "на страйки" і йшли з занять, аби доєднатися до мітингів.
Вони можуть застосувати трактори, аби не дати силам безпеки закрити приміщення.
На веб-сайті escolesobertes.eu ("відкриті школи") можна відстежити, які заклади відкриють у неділю.
Пан Пучдемон у четвер подякував учителям, і сказав, що розуміє їхнє "занепокоєння" через протистояння наказам із Мадрида. Але він додав: "Для кожної складності - є два рішення, і для кожного бою - три надії".