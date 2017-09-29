США нададуть Україні понад $5 мільйонів для кібербезпеки

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Сполучені Штати Америки нададуть Києву понад 5 мільйонів доларів на зміцнення здатності України запобігати кіберзагрозам. Про це повідомили у прес-службі посольства США.

У п'ятницю США та Україна провели у Києві перший двосторонній діалог щодо кібербезпеки.

"Посол США Марі Йованович заявила під час діалогу, що Сполучені Штати нададуть понад 5 млн доларів у рамках нової допомоги в галузі кібербезпеки, спрямованої на зміцнення здатності України запобігати, зменшувати вплив та реагувати на кібератаки", - повідомили дипломати.

Вони обговорили захист "критичної інфраструктури" та військових систем, зміцнення довіри у сфері кібербезпеки в ОБСЄ.

"Обидві сторони висловили спільне занепокоєння тим, що найбільш серйозні зловмисні дії в галузі кібер-діяльності мають потенціал підірвати мир, процвітання та стабільність міжнародного співтовариства", - зазначили у посольстві.