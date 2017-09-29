США відкликають працівників свого посольства на Кубі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Посольство США на Кубі відкрили в 2015 році

США відкликають більшість співробітників свого посольства на Кубі. Про це повідомили джерела в американському уряді.

Американська преса повідомляла про акустичні атаки на співробітників посольства. Про проблеми зі здоров'ям повідомили вже 20 дипломатів.

Крім того, повідомляється, що американським громадянам радять не відвідувати Кубу, так як громадяни США піддавалися акустичним атакам і в готелях.

Минулого тижня держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав, що рішення про те, чи закривати посольство США на Кубі, обговорюється.

Неофіційно американські дипломати кажуть, що проти них було використано якийсь пристрій, здатний транслювати сильний звук, частота якого лежить за межами чутного людиною діапазону.

Однак жодних доказів цього наразі представлено не було.

В результаті цих таємничих звукових атак співробітники посольства відчували нудоту, запаморочення, у когось було зафіксовано легкий струс мозку. Деякі скаржилися на втрату слуху.

Крім співробітників американського посольства, постраждали двоє громадян Канади.

Пояснень поки немає

У розмові з агентством Аssociated Press американські чиновники сказали, що всім співробітникам посольства було наказано покинути посольство, там залишається тільки аварійний персонал.

Копирайт изображения Reuters Image caption Держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав, що рішення про те, чи закривати посольство США на Кубі, підлягає обговоренню

У Гавані на невизначений термін призупинено видання американських віз - доти, доки Куба не гарантуватиме цілковиту безпеку американських дипломатів.

Незважаючи на розслідування, яке ведеться спільно ФБР, федеральною поліцією Канади і кубинською владою, пояснень акустичних атак, які відбуваються з кінця 2016 року, знайдено не було.

Агентство AFP наводить думку Деніса Біда, фахівця з біоелектромагнетики, який вважає, що використання прихованого пристрою цілком правдоподібно.

"Ультразвукові хвилі, що виходять за межі акустичного діапазону людини, можуть передаватися через підсилювач, цей пристрій не обов'язково великий і може використовуватися всередині або зовні будинку".

Як приклад він навів Active Denial System (ADS), протипіхотну гармату, що використовується поліцейськими силами США і випромінює електромагнітні хвилі, які викликають опіки.

У 2016 році кубинський президент Рауль Кастро дав тимчасовому повіреному США в Гавані особисту гарантію того, що Куба не має жодного відношення до цих дивних атак.

Посольство США було знову відкрито в Гавані в 2015 році, а в 2016 році Барак Обама став першим президентом США з 1928 року (коли на Кубу приїхав 30 президент США Калвін Кулідж), який відвідав Кубу.

У червні цього року президент США Дональд Трамп оголосив про часткову відмову від політики Барака Обами, проте посольство США в Гавані було вирішено залишити.