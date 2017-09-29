Вартість ремонту вежі з Біг-Беном зросла вдвічі

Копирайт изображения PA Image caption Великий Бен на вежі Єлизавети

Вартість ремонтних робіт на вежі Єлизавети у Вестмінстерському палаці зросла вдвічі й оцінюється на £61 млн., повідомили представники британського парламенту.

Цей ремонт виявився складнішим і дорожчим, ніж вважали раніше, коли вартість робіт оцінювали в межах £29-£45 млн.

Парламентські представники вже висловили розчарування ростом вартості і заявили, що проведуть розслідування його причин.

Востаннє дзвін Біг-Бен бив у серпні, перед початком ремонту.

Оголошення про ріст кошторису було зроблено в час, як парламент підтвердив призначення виконавцем ремонтних робіт будівельної компанії Robert McAlpine. Компанія виграла тендер на роботи, що триватимуть, орієнтовно, чотири роки.

Офіційні представники кажуть, що нова цифра відображає детальніший технологічний аналіз стану 160-річної вежі.